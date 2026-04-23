Le groupe Lufthansa introduit un nouveau tarif d'entrée de gamme sans valise classique en cabine - également chez Swiss. Les passagers ne pourront désormais emporter gratuitement qu'un petit objet personnel.

Le nouveau tarif ne comprend plus que les bagages qui peuvent être placés sous le siège. Sven Hoppe/dpa

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La Lufthansa supprime sur ses vols court et moyen-courriers le transport jusqu'ici gratuit d'une petite valise en cabine. Elle introduit chez toutes les compagnies aériennes du groupe - donc aussi chez Swiss - un nouveau tarif d'entrée «Economy Basic» qui comprend un petit objet personnel comme une sacoche pour ordinateur portable ou un sac à dos.

Les billets correspondants pour des liaisons sélectionnées dans un premier temps peuvent être réservés à partir du 28 avril pour des voyages à partir du 19 mai, a fait savoir l'entreprise. Lufthansa justifie cette mesure par le changement de comportement des passagers.

Pour les voyageurs d'un jour en particulier, le nouveau tarif constitue une possibilité de choix supplémentaire par rapport au prix de départ attractif. Les dimensions de l'objet personnel ne doivent pas dépasser 40x30x15 centimètres. Des bagages à main ou des bagages en soute supplémentaires peuvent être réservés de manière flexible à partir de 15 euros.

Les plaintes des défenseurs des consommateurs

Avec son offre Light, Lufthansa se place au niveau de l'offre d'Air France mais aussi de compagnies aériennes à bas prix comme Norwegian Air, Ryanair, Transavia, Volotea, Easyjet, Wizz ou Vueling. Ces dernières compagnies ont été rappelées à l'ordre par le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) en raison de leurs règles strictes en matière de bagages à main.

Les défenseurs des consommateurs veulent également obtenir par voie de justice que chaque passager puisse emporter en cabine une valise à main en plus de ses effets personnels. Cela serait «raisonnable».

L'association des compagnies aériennes A4E, dont fait partie Lufthansa, s'y oppose notamment. L'association argumente que les tarifs bon marché avec un mini-bagage sont réservés des millions de fois par les consommateurs. Ceux-ci «ne devraient pas être contraints de payer pour des prestations dont ils n'ont pas besoin».