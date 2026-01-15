  1. Clients Privés
Année «exceptionnelle» Swiss Loto et Euromillions : 35 millionnaires l'an dernier en Suisse

ATS

15.1.2026 - 10:51

Les jeux de la Loterie Romande et de Swisslos (cantons alémaniques et Tessin) ont fait 35 nouveaux millionnaires l'an dernier en Suisse, le même nombre qu'en 2024. Trente-et-une personnes le sont devenues grâce au Swiss Loto, quatre avec l'EuroMillions.

Les jeux de la Loterie Romande et de Swisslos (cantons alémaniques et Tessin) ont fait 35 nouveaux millionnaires l'an dernier en Suisse.
Les jeux de la Loterie Romande et de Swisslos (cantons alémaniques et Tessin) ont fait 35 nouveaux millionnaires l'an dernier en Suisse.
sda

Keystone-SDA

15.01.2026, 10:51

En moyenne, Swiss Loto a permis à plus de deux personnes par mois de décrocher le jackpot et de voir leur compte crédité d'un ou de plusieurs millions de francs, explique jeudi la Loterie romande. La fin de l'année 2025 a été marquée par un jackpot important: le 5 novembre, un chanceux a remporté 41 millions de francs, soit le cinquième plus gros gain de l'histoire du jeu.

L'an dernier, dix Romands ont remporté au moins un million. Et 2026 a bien commencé: un Fribourgeois a remporté un jackpot de 11,6 millions le 8 janvier dernier, et un joueur de la région de Morges a reçu un gain d'un million de francs.

L'Euromillions a connu une année 2025 «exceptionnelle», marquée par de longs cycles de jackpots atteignant à plusieurs reprises le cap maximal de 250 millions de francs. En Suisse, quatre joueuses et joueurs sont devenus millionnaires. Depuis son lancement en 2004, ce jeu réunissant neuf loteries européennes a fait 91 millionnaires en Suisse, dont 29 en Suisse romande.

