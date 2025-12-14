L'Australie salue le «héros» qui a désarmé un tireur

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Attaque de Bondi L'Australie salue le «héros» qui a désarmé un tireur

ATS

14.12.2025 - 17:25

Les Australiens saluaient dimanche un «héros» dont le courageux combat contre un tireur a peut-être sauvé de nombreuses vies au cours de l'attaque sur une plage de Sydney, qualifiée de «terroriste» et «antisémite» par les autorités

Des passants restent sur place tandis que la police établit un périmètre de sécurité à Bondi Beach après une fusillade signalée à Sydney, dimanche.
Des passants restent sur place tandis que la police établit un périmètre de sécurité à Bondi Beach après une fusillade signalée à Sydney, dimanche.
sda

Keystone-SDA

14.12.2025, 17:25

Après l'attaque sur la célèbre plage de Bondi à Sydney, des images ont émergé sur les réseaux sociaux, montrant un homme attraper l'un des tireurs alors qu'il ouvre le feu sur des civils non armés.

L'homme réussit ensuite à lui arracher l'arme des mains, avant de pointer l'arme sur l'assaillant tandis que celui-ci recule.

Le média local 7News l'a identifié comme Ahmed al Ahmed, 43 ans, vendeur de fruits, et a indiqué qu'il avait été blessé par balle à deux reprises.

«Attaque très cruelle». Douze morts dans une attaque sur la plage de Bondi à Sydney

«Attaque très cruelle»Douze morts dans une attaque sur la plage de Bondi à Sydney

«Un héros à 100 %»

Le média a parlé à un homme appelé Mustapha, qui dit être son cousin. «Il est à l'hôpital et nous ne savons pas exactement ce qui se passe à l'intérieur», a-t-il déclaré. «Nous espérons qu'il se remettra bien. C'est un héros à 100 %».

En ligne, Ahmed al Ahmed a été célébré pour son courage et sa réactivité.

Le Premier ministre Anthony Albanese a également salué en lui et d'autres des «héros».

Les autorités ont indiqué que les hommes armés avaient tué 11 personnes et blessé beaucoup d'autres lors de l'attaque de dimanche, l'une des pires de ce type en Australie depuis des années.

«Acte terroriste». Des dirigeants internationaux dénoncent l'attaque «antisémite»

«Acte terroriste»Des dirigeants internationaux dénoncent l'attaque «antisémite»

Les plus lus

L'Australie salue le «héros» qui a désarmé un tireur
Le crédit de Ludovic Magnin s’effrite à Bâle, Servette étouffe à Lugano
Fusillade sur une plage en Australie: le bilan monte à 16 morts
Homme dangereux recherché dans le Jura bernois
«D'abord l'agression sexuelle de Trump, puis Epstein ne m'a pas lâchée»