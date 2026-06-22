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Australie criminalité Sydney: saisie record de 2,7 tonnes de cocaïne enterrées

ATS

22.6.2026 - 02:53

Image d'illustration de cocaïne prête à être consommée.
Image d'illustration de cocaïne prête à être consommée.
ATS

La police australienne a saisi une quantité record de 2,7 tonnes de cocaïne, dissimulée dans des bacs en plastique enterrés dans la banlieue de Sydney, ont déclaré lundi des enquêteurs.

Keystone-SDA

22.06.2026, 02:53

La cocaïne a été découverte vendredi dans des bacs en plastique enfouis dans des bunkers souterrains à l'arrière d'une propriété de Londonderry, dans le nord-ouest de la banlieue de Sydney, a précisé la police.

Il s'agit de la plus importante saisie de cocaïne de l'histoire de l'Australie, a indiqué dans un communiqué une unité conjointe chargée de la lutte contre le crime organisé.

«L'enquête sur l'origine de la drogue se poursuit, et nous travaillerons avec nos partenaires des forces de l'ordre, tant au niveau international que national, pour identifier les réseaux criminels», a déclaré Stephen Jay, commandant de la police fédérale australienne.

Selon les accusations de la police, un groupe basé à Sydney aurait organisé le déchargement de la cocaïne par un navire étranger dans le nord du Queensland, avant de la transporter vers Sydney en vue de sa distribution.

Les forces de l'ordre ont arrêté deux hommes âgés de 21 et 25 ans qui auraient tenté de prendre la fuite. Ils ont été inculpés pour possession d'une quantité commerciale de drogue importée illégalement, une infraction passible d'emprisonnement à perpétuité.

Six autres personnes présumées impliquées avaient déjà été arrêtées et inculpées d'infractions liées à la possession de stupéfiants, a précisé la police.

Les décès liés à la cocaïne en Australie ont bondi de 28% à 141 morts en 2024, selon un rapport annuel publié ce mois-ci par l'Institut Penington, qui mène des recherches sur la consommation de drogues.

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