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Entre la vie et la mort Une nageuse grièvement blessée lors d’une attaque de requin à Sydney

ATS

13.6.2026 - 06:44

Une nageuse a été sortie de l'eau grièvement blessée samedi à Sydney après avoir été mordue par un requin sur l'une des plages les plus fréquentées d'Australie, a annoncé la police. L'attaque s'est produite à Coogee Beach.

Plusieurs plages ont été fermées à Sydney après l'attaque de requin (archives).
Plusieurs plages ont été fermées à Sydney après l'attaque de requin (archives).
ATS

Keystone-SDA

13.06.2026, 06:44

13.06.2026, 07:55

Blessée aux bras et aux jambes, la nageuse d'une trentaine d'années a été évacuée à l'hôpital par les airs. Un hélicoptère et des jetskis ont été déployés pour tenter de retrouver la trace du squale.

Plusieurs plages de Sydney ont été fermées par précaution. Quatre personnes sont mortes cette année en Australie dans des attaques de requins.

Changement climatique

Les scientifiques estiment que des eaux de plus en plus fréquentées et réchauffées par le changement climatique peuvent modifier les trajets migratoires des squales, augmentant les risques de rencontres avec des humains.

Quatrième attaque mortelle cette année. Un plongeur tué par un requin sur la côte ouest de l'Australie

Quatrième attaque mortelle cette annéeUn plongeur tué par un requin sur la côte ouest de l'Australie

En janvier, un adolescent de 12 ans a succombé à ses blessures après avoir été mordu par un requin alors qu'il nageait au port de Sydney. Trois plongeurs ont, eux aussi, été blessés mortellement par des requins entre mai et juin, deux dans l'Etat d'Australie-Occidentale et le troisième dans celui du Queensland.

Plus de 260 rencontres entre humains et squales sur les près de 1300 répertoriées dans le pays depuis 1791 ont été mortelles.

Archives sur les requins

Des dizaines de requins affamés dévorent le cadavre d'une baleine!

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Les rangers du Ministère de l'environnement du Queensland ont capturé des images impressionnantes, qu'ils utilisent pour faire de la prévention.

08.07.2023

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