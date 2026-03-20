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«Projetée contre un pylône» On en sait plus sur les causes de l'accident de télécabine d'Engelberg

ATS

20.3.2026 - 11:19

La chute mortelle d'une télécabine mercredi au-dessus d'Engelberg (OW) serait due à «une rafale de vent d'une force inattendue», selon son constructeur. Le souffle aurait projeté la cabine contre un pylône. L'impact l'aurait décrochée du câble porteur.

Avant de tomber et d'effectuer des tonneaux dans une pente enneigée, la télécabine a percuté un pylône sous l'effet d'une puissante rafale de vent, selon son constructeur. Elle s'est alors décrochée du câble porteur, ce qui a causé sa chute (archives).
Avant de tomber et d'effectuer des tonneaux dans une pente enneigée, la télécabine a percuté un pylône sous l'effet d'une puissante rafale de vent, selon son constructeur. Elle s'est alors décrochée du câble porteur, ce qui a causé sa chute (archives).
ATS

Keystone-SDA

20.03.2026, 11:19

20.03.2026, 11:34

Au moment de l'accident, le vent soufflait puissamment et par rafales, écrit vendredi aux médias Arno Inauer, directeur général de l'entreprise zougoise Garaventa qui a construit les télécabines à huit places du Titlis Xpress. Les vérifications réalisées depuis mercredi montrent que l'installation incriminée se trouvait en parfait état technique, souligne M. Inauer.

La télécabine est tombée dans une pente enneigée après la station intermédiaire de Trübsee (1800m), dans sa montée en direction de la station supérieure de Stan (2430m). Elle a effectué plusieurs tonneaux après sa chute. Sa seule occupante, une femme de 61 ans domiciliée dans la région, n'a pas survécu à l'accident.

Actu et dicton du jour. Lors de la dernière inspection, le «Titlis Xpress» n'a pas été contrôlé

Actu et dicton du jourLors de la dernière inspection, le «Titlis Xpress» n'a pas été contrôlé

Le tronçon supérieur du Titlis Express est fermé depuis le drame jusqu'à nouvel avis. Le téléphérique reliant en parallèle Trübsee à Stand permet de garantir le transport sur cet axe.

Service en cours de suspension

Jeudi, le président du conseil d'administration des remontées mécaniques d'Engelberg et conseiller aux Etats nidwaldien Hans Wicki a révélé au Tages-Anzeiger que les employés affectés au Titlis Xpress avaient commencé à suspendre, à cause du vent, le service de l'installation, juste avant l'accident. Ils plaçaient les cabines en voie de garage, lorsque l'une des télécabines encore en service est tombée.

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