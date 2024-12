Télésiège en panne en France: 240 skieurs ont patienté dans le froid!

«On rigolait mais certains étaient stressés»: quelque 240 skieurs ont dû patienter dans le froid plusieurs heures mardi, bloqués sur un télésiège en panne à la station de Superdévoluy (Hautes-Alpes), avant d'être évacués sains et saufs, certains par hélicoptère.

Hautes-Alpes : opération de sauvetage d’envergure aujourd'hui à la station de SuperDévoluy. 240 skieurs, bloqués plusieurs heures, ont été évacués par hélicoptère à cause d'un problème mécanique du télésiège de La Festoure (SDIS 05 / préfecture). pic.twitter.com/b7XboXaeES — Infos Françaises (@InfosFrancaises) December 24, 2024

Keystone-SDA, dv ATS

Vers 13h00, une panne électrique des moteurs, survenue pour une raison encore indéterminée, a rendu «impossible le fonctionnement du télésiège de la Festoure», selon la préfecture des Hautes-Alpes.

Les opérations de secours ont mobilisé des gendarmes du peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM), des sapeurs-pompiers du groupe montagne et des membres des remontées mécaniques de la station, ainsi qu'un hélicoptère du PGHM. La plupart des skieurs ont pu être évacués vers le sol «avec des cordes», et certains hélitreuillés.

«On était pas loin de l'arrivée et ça a bloqué. On est resté plus de deux heures à attendre. Heureusement, on avait le soleil en pleine face», raconte au téléphone Marjorie Palazzolo, 47 ans, aide médico-psychologique. Elle est restée coincée à une dizaine de mètres de hauteur, avec deux de ses enfants dont l'un âgé de 7 ans, et un père et son fils

«Petits stressés»

«Les petits étaient très stressés. Au moment où les secours les ont descendus en rappel, ils avaient peur que la corde lâche, que la descente se passe mal. J'étais un peu tétanisée à côté», poursuit-elle. «On n'avait pas mangé, il faisait très froid», ajoute la mère de famille alors que la station se trouve entre 1500 et 2500 m d'altitude.

«On s'est dit 'bon ben on va passer Noël ici'», et ils ont alors pensé à «la scène culte» du film Les Bronzés font du ski quand Michel Blanc, alias Jean-Claude Dusse, bloqué seul sur un télésiège à la tombée de la nuit, entonne la chanson «Etoile des neiges».

Un deuxième cas

Le domaine skiable du Dévoluy, située entre Gap et Grenoble, est composé de deux stations, Superdévoluy et La Joue du Loup, reliées entre elles par le domaine skiable. Il compte une cinquantaine de pistes et 22 remontées mécaniques et avait ouvert sa saison le 14 décembre, selon son site internet.

Dans une autre station, en Savoie cette fois, la Norma, un incident identique est survenu mardi. Un petit télésiège est tombé en panne et une centaine de skieurs se sont aussi retrouvés bloqués vers midi. Ils ont tous été évacués sains et saufs avec des cordes par les gendarmes du PGHM de Modane et de Bourg-Saint-Maurice.