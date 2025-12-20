Le président taïwanais Lai Ching-te a promis samedi une enquête approfondie sur l'attaque ayant fait trois morts la veille dans le métro de Taipei, où un assaillant armé d'un grand couteau et de cocktails Molotov a semé la terreur.

Le chef de la police nationale, Chang Jung-hsin, a déclaré samedi que le suspect semblait avoir agi seul (photo prétexte, archives). ats

Keystone-SDA ATS

Le suspect, un homme de 27 ans, a aussi blessé 11 personnes au total, d'après un nouveau bilan fourni par la police samedi, avant de se donner la mort, selon le maire de la capitale.

L'homme, armé d'un couteau, de cocktails Molotov et de grenades fumigènes, avait attaqué le public dans deux stations, dont celles de la Gare centrale, et un centre commercial.

Le président taïwanais a dit avoir ordonné «une enquête complète et approfondie» sur les faits et s'est engagé à «donner au public un compte-rendu entier de la vérité», en se rendant auprès des blessés.

«Je souhaite présenter mes condoléances à ceux qui ont tragiquement perdu la vie lors de l'horrible attaque violente d'hier soir, et exprimer ma sympathie à l'adresse de leurs familles», a-t-il affirmé depuis un hôpital.

Le chef de la police nationale, Chang Jung-hsin, a déclaré samedi que le suspect semblait avoir agi seul.

«Tuer au hasard»

«Il a agi selon un plan visant à tuer des gens au hasard. Quant au mobile, je pense qu'il doit encore être approfondi et faire l'objet d'investigations», a-t-il noté.

Le maire de la capitale taïwanaise, Chiang Wan-an, avait précisé vendredi que le suspect, recherché en raison de son refus d'effectuer son service militaire, s'était apparemment «suicidé en sautant d'un immeuble pour échapper à son arrestation».

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre le suspect déclencher des grenades fumigènes dans la rue avant d'attaquer d'autres personnes et de se diriger vers un centre commercial voisin en brandissant un long couteau.

Les crimes violents restent rares à Taïwan. En 2014 cependant, un homme avait poignardé des passagers dans le métro de Taipei, tuant quatre personnes. Il avait été exécuté.