La population de Taïwan est officiellement devenue «super-âgée» l'an dernier, la proportion de personnes de plus de 65 ans ayant atteint pour la première fois 20%, selon des données gouvernementales publiées vendredi.

Keystone-SDA ATS

L'île de plus de 23 millions d'habitants fait face à un défi démographique important, avec une population en diminution et qui vieillit.

L'an dernier, le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus s'élevait à 4'673'155, soit 20,06% de la population, selon le ministère de l'Intérieur. Le pays répond ainsi aux critères d'une société «super-âgée» dans la classification des Nations unies, avec un habitant sur cinq de plus de 65 ans.

Parallèlement, la part des 0 à 14 ans représentait 11,51% de la population, d'après les données du ministère. Seuls 9.027 nouveau-nés ont été enregistrés en décembre, soit une baisse de 27% sur un an, tandis que le nombre total de naissances l'an dernier a atteint un niveau record à la baisse, de 107'812.

Le taux de natalité calculé sur le nombre de naissances pour 1000 habitants chaque année, s'est établi à 4,56 le mois dernier.

La population de Taïwan a diminué pour la première fois en 2020, tandis que son taux de natalité baisse continuellement depuis deux décennies.

Les démographes expliquent que les Taïwanaises se marient de plus en plus tard, optent pour des familles réduites ou choisissent de rester célibataires.

La hausse du coût de la vie et le manque de soutien à la garde d'enfants ont également contraint certaines femmes actives à repousser leur projet de maternité.

Le gouvernement a proposé le mois dernier d'élargir l'accès à la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires et aux couples de femmes mariées, dans le but de stimuler les naissances.