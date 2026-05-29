Crans-Montana: voilà l'homme qui va tenter de mettre tout le monde d'accord

Nommé fin avril par le Conseil fédéral à la tête de la Table ronde pour Crans-Montana, Laurent Kurth sait que sa marge entre réussite et échec sera mince. Dans un entretien à Keystone-ATS, l'ancien conseiller d'Etat neuchâtelois espère néanmoins pouvoir trouver un accord dans les deux ans.

Président de la Table ronde fédérale pour favoriser des accords extrajudiciaires après l'incendie de Crans-Montana, Laurent Kurth se dit plutôt confiant. sda

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Keystone-ATS: Laurent Kurth, quels sont les objectifs de cette table ronde?

Laurent Kurth: Le but est d'essayer d'inciter l'ensemble des parties (victimes, proches, appelés à réparer le dommage) à trouver un accord extra-judiciaire afin d'éviter une longue procédure civile qui pourrait durer quinze ans. La situation risque aussi d'engendrer une insuffisance de moyens à cause du nombre de victimes concernées. Cela pourrait aussi déboucher sur un risque d'inéquité dans le traitement des procédures.

Le but est aussi d'aider les familles à se reconstruire...

Plus vite on arrivera à leur donner un acte de reconnaissance satisfaisant, plus vite on leur permettra de consacrer leur énergie à la construction de leur vie d'après.

Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter le mandat proposé par Beat Jans, le chef du Département fédéral de justice et police?

Dans une affaire avec autant de victimes, j'ai la conviction que celles-ci risquent d'être moins bien traitées que dans une affaire «ordinaire», à cause des procédures qui s'allongent et des moyens qui finiraient par manquer. Il y a donc un sens à ce que la collectivité s'engage pour favoriser un chemin plus consensuel. J'ai été sollicité, je pense, en raison de mon expérience et car je n'ai rien à perdre: cette affaire sensible ne revêt pas d'enjeu direct ni de risque majeur pour moi.

Votre marge de manoeuvre semble ténue pour trouver un accord global.

Elle est à la fois totale et nulle. Mon rôle est de jouer les facilitateurs entre des parties, volontaires à l'exercice. Si celles-ci ne se mettent pas à table ou si elles la quittent, alors ma marge de manoeuvre sera nulle. Le processus est dépendant de cette volonté de le faire aboutir. L'échec est une option mais, pour l'heure, je suis plutôt confiant.

Votre première mission a été de plonger dans le dossier.

Mon mandat n'est pas d'entrer dans le détail de la procédure pénale, ce rôle revient à la justice. Ma nécessité est de comprendre certains mécanismes, notamment au niveau des assurances sociales et privées – et les attentes des uns et des autres -, sinon il ne sera pas possible de trouver des solutions convergentes – et de gérer les questions d'organisation.

Comment convaincre les partenaires qui s'assiéront à la table des négociations qu'une solution est possible?

Il n'y a pas de solution miracle. Le respect, la transparence sur les solutions envisagées et le principe d'équité devront guider nos travaux. Il me revient également de rappeler qui si on devait trouver un accord, la situation serait plus confortable pour chacun. Je souhaiterais qu'en deux ans, on puisse aboutir à une convention ou qu'un résultat potentiel à brève échéance se dessine à ce moment-là.

Qui seront ces partenaires?

L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et l'Office fédéral de la justice (OFJ) seront les principaux représentants de la Confédération. Le Canton du Valais et la commune de Crans-Montana seront également représentés. Je n'ai pas encore eu contact avec les avocats des époux Moretti. Par contre, des représentants des victimes ont rencontré l'OFJ (ndlr: et ont confirmé leur disponibilité). La question de la présence d'avocats italiens et/ou français est encore ouverte.

A quand la première réunion en présentiel?

L'objectif est de trouver une date pour la fin de l'été. L'idée sera de travailler à la fois en groupe relativement restreint et d'une manière plus large. Il faut réunir les conditions d'un travail efficace et simultanément que chacun se sente concrètement impliqué et justement représenté. Jusqu'ici, j'ai déjà bouclé une dizaine de rencontres bilatérales. Le but est que mes premières propositions soient déjà nourries par ces rencontres.

Le budget pour l'organisation de la table ronde s'élève à 1,25 million de francs, avec une enveloppe subsidiaire additionnelle de 20 millions de francs, proposée pour convenir d'accords à l'amiable.

Les Chambres fédérales ont déjà validé le versement d'une indemnité de 50'000 francs pour chaque victime et le coût de fonctionnement de la Table ronde. Ces prochains mois, le Conseil national et le Conseil des Etats devront encore se prononcer sur un apport de 20 millions comme contribution subsidiaire à une solution consensuelle

Que devrait englober un futur accord?

Par exemple, les frais de secours immédiat, d'hospitalisation, ainsi que les frais de traitement sur le long terme, la perte de gain, le tort moral, la perte de capacité dite ménagère, les frais de déplacement des proches, les rentes de survivants et les questions d'invalidité et de décès.

Concrètement, si une partie civile accepte la proposition de la Table ronde, elle renoncera à sa procédure civile?

L'idée est de construire un accord qui sera jugé plus favorable par les parties et qui leur permette donc de renoncer aux procédures judiciaires. Le but n'est pas forcément de trouver un accord global. Celui-ci ne concernera que ceux qui l'auront accepté, les autres continueront de faire appel à la justice civile. Chaque personne qui le signe constituera une mini-victoire.