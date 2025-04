Une tendance virale a émergé ces derniers jours sur TikTok sous le hashtag #IDontWantToBeFrench, où des utilisateurs du monde entier, y compris suisses, tournent en dérision certains aspects du mode de vie à la française.

@tf1info "I don’t wanna be French” : avalanche de vidéos "anti-Français" Sur les réseaux sociaux, les Français sont la cible de nombreuses vidéos d’Américains, Italiens, Espagnols, ou encore de Belges et Suisses qui chantent en chœur qu'ils ne veulent pas être français en reprennant les paroles tronquées d'une chanson de Lady Gaga “I don't wanna be friends”. Comme réponse, les internautes français brandissent par exemple leur carte vitale pour narguer les Américains et leur système de santé. L'armée française affiche de son côté la fierté "d'être français". ♬ son original - TF1 INFO - TF1 INFO

Rédaction blue News Clara Francey

Sur TikTok principalement, mais également sur Instagram et Facebook, ils sont depuis quelques jours des milliers à se moquer ouvertement de nos voisins tricolores en multipliant les vidéos parodiques. De l'art de vivre à la française aux performances sportives des Bleus, tout y passe.

Tout est parti d'un détournement : les paroles «I don't want to be your friend» («Je ne veux pas être ton amie»), extraites de la chanson «Bad Romance» de Lady Gaga, ont été transformées en un cinglant «I don't wanna be french» («je ne veux pas être français»).

Mais la tendance n'est pas restée sans réponse : de nombreux Français, jusqu'à l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, ont contre-attaqué, parfois avec autodérision, souvent avec fierté. Des vidéos renversent la formule pour célébrer l’art de vivre à la française - entre croissants dorés, spectacle aérien de la Patrouille de France et apéros sur les quais - sous un nouveau slogan : «I wanna be French».

«I don't wanna be French»

«I wanna be French»

@ulyces.co 🇫🇷 De nombreux tiktokeurs français ont détourné la trend « I don’t wanna be French », utilisée par les Américains pour se moquer des Français sur TikTok en reprenant les paroles d’un morceau de Lady Gaga. Une belle réponse. Crédits : @clement_rbt / TT ♬ son original - Ulyces

Cet article a été rédigé avec l'aide de l'intelligence artificielle.