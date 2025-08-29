  1. Clients Privés
«Devenir un fournisseur multi-énergie» Tamoil inaugure un grand parc solaire sur le site industriel d'Aigle

ATS

29.8.2025 - 12:27

La société Tamoil a inauguré vendredi une centrale photovoltaïque sur son dépôt de produits pétroliers d'Aigle. Installée sur 15'000 m2 de terrain industriel existant, elle est composée de 3006 panneaux solaires d'une puissance totale de 2089 kWc.

Le champ solaire Tamoil photographie ce mardi 26 aout 2025 a Aigle. Cette centrale photovoltaique est composee de plus de 3'000 panneaux solaires repartis sur 15'000 m2. (KEYSTONE/Laurent Merlet)
Le champ solaire Tamoil photographie ce mardi 26 aout 2025 a Aigle. Cette centrale photovoltaique est composee de plus de 3'000 panneaux solaires repartis sur 15'000 m2. (KEYSTONE/Laurent Merlet)
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.08.2025, 12:27

Elle produira l'équivalent de 2,3 millions de kWh d'énergie par an, dont 700'000 kWh seront auto-utilisés sur place par le dépôt pétrolier. Les 1,6 million de kWh restants seront injectés dans le réseau local, soit la consommation électrique annuelle d'environ 400 foyers de quatre personnes, a indiqué le groupe dans un communiqué. La centrale compte parmi les plus importants parcs solaires de Suisse au sol, selon Tamoil.

Avec ce projet, la société pétrolière dit vouloir «affirmer son engagement à devenir un fournisseur multi-énergies, capable de répondre aux nouveaux besoins énergétiques tout en réduisant progressivement sa dépendance aux énergies fossiles». «Ce projet s'inscrit ainsi dans une volonté forte: devenir un acteur-clé de la transition énergétique, en conciliant innovation, responsabilité environnementale et performance industrielle», écrit-elle.

Va-et-vient de trains et camions

Le dépôt d'Aigle fait partie de l'infrastructure logistique de Tamoil, qui compte douze dépôts sur l'ensemble du territoire suisse. Il constitue une pièce majeure de l'approvisionnement de la Suisse romande, aux côtés des dépôts de Genève et de la raffinerie de Cressier.

A Aigle, 24 réservoirs de stockage permettent de stocker 400'000 m3 de carburants et combustibles. A lui seul, ce dépôt représente plus de 6% de la capacité de stockage totale du pays, et plus de 12% rien que pour les essences. Chaque année plus de 300 trains, soit plus de 7000 wagons, approvisionnent le dépôt.

Quotidiennement, une centaine de camions chargent à Aigle pour livrer dans toute la Suisse romande et le Valais. Cela représente 500'000 m3 annuels, soit 10% de la consommation suisse d'essence et 7% de la consommation de diesel, détaille encore le groupe.

