  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Suède «Tant que nous avons des membres prêts à se battre...» - Tollé autour de Tesla

ATS

31.10.2025 - 00:41

Après deux ans de grève en Suède contre le refus de Tesla de signer une convention collective, le syndicat à l'origine de la grève a déclaré jeudi qu'il n'avait pas l'intention d'y mettre fin. Le mouvement a été lancé le 27 octobre 2023.

Le mouvement contre Tesla a été lancé le 27 octobre 2023 en Suède.
Le mouvement contre Tesla a été lancé le 27 octobre 2023 en Suède.
ats

Keystone-SDA

31.10.2025, 00:41

31.10.2025, 06:59

Les mécaniciens de 10 ateliers de réparation Tesla dans sept villes s'étaient alors mis en grève pour protester contre le refus du constructeur automobile américain de signer une convention collective.

«C'est ce que nous avons exigé il y a deux ans et c'est ce que nous exigeons aujourd'hui», a déclaré Simon Peterson, secrétaire chargé des négociations chez IF Metall, à l'AFP. Cette grève est désormais la plus longue de l'histoire moderne de la Suède.

«Tant que nous avons des membres prêts à se battre pour des conventions collectives, nous sommes en mesure de faire grève», a-t-il souligné. IF Metall, l'un des plus grands syndicats suédois, dispose d'environ 10 milliards de couronnes (900 millions d'euros) pour couvrir les coûts de la grève.

Héros maléfique. «Que puis-je y faire ?» - Elon Musk fait frémir des écrivains français

Héros maléfique«Que puis-je y faire ?» - Elon Musk fait frémir des écrivains français

Personnel embauché

Négociées par secteur, les conventions collectives couvrent près de 90% de tous les salariés en Suède et garantissent les salaires et les conditions de travail.

Au début septembre, le bureau national de médiation suédois a mis fin à ses tentatives de médiation sans parvenir à un accord, déclarant à la radio publique Sveriges Radio qu'il «arrivé en bout de route».

La grève n'a pas eu tout l'effet escompté, a reconnu M. Peterson accusant Tesla d'utiliser une approche «dépassée» des conflits du travail en embauchant des personnes en Suède et en faisant venir du personnel de l'étranger pour contourner la grève.

Selon le magazine spécialisé Vi Bilägare, de nombreux propriétaires de Tesla affirment que l'impact de la grève a été minime.

Le patron de Tesla, Elon Musk, rejette les appels à autoriser les plus de 100'000 employés de l'entreprise dans le monde à se syndiquer.

Wikipédia trop à gauche ?. Grokipedia: et si Musk voulait réécrire l’histoire à sa façon ?

Wikipédia trop à gauche ?Grokipedia: et si Musk voulait réécrire l’histoire à sa façon ?

Les plus lus

Donald Trump transforme le temple culturel de Washington
Avalanche géante sur l’Annapurna: le camp de base submergé
«Très, très lent» - Une controverse refait surface au Masters de Paris
«Il faudrait que quelque chose de dramatique se produise» - Une ex-ambassadrice pas optimiste
Ferrari détruite : une fameuse route américaine théâtre d’un violent accident !
Nucléaire : l'annonce de Donald Trump provoque une onde de choc