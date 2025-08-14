  1. Clients Privés
Tanzanie Au moins 25 mineurs ensevelis après un effondrement

ATS

14.8.2025 - 19:50

Une mine d'or s'est effondrée en Tanzanie en début de semaine, ensevelissant au moins 25 personnes, a annoncé jeudi la présidente du pays, Samia Suluhu Hassan. Les opérations de sauvetage sont toujours en cours.

L'accident s'est produit lundi lors d'une opération de maintenance à la mine de Nyandolwa, dans la région de Shinyanga (nord-ouest) (image d'illustration, archives).
L'accident s'est produit lundi lors d'une opération de maintenance à la mine de Nyandolwa, dans la région de Shinyanga (nord-ouest) (image d'illustration, archives).
bergwerk-gonzen.ch

Keystone-SDA

14.08.2025, 19:50

L'accident s'est produit lundi lors d'une opération de maintenance à la mine de Nyandolwa, dans la région de Shinyanga (nord-ouest), à environ 200 kilomètres au nord de la capitale Dodoma.

«25 de nos compatriotes travaillant dans la mine ont été ensevelis sous les débris», a déclaré sur X la cheffe de l'État tanzanienne, qui a exprimé sa «grande tristesse». D'importants moyens ont été envoyés sur les lieux pour «accélérer l'opération de sauvetage en cours», a-t-elle encore annoncé.

L'administratrice de la région de Shinyanga, Mboni Mhita, a exhorté les résidents et les mineurs à faire preuve de patience. «Personne ne s'attendait à cet accident. Restons calmes et continuons à soutenir les efforts de sauvetage», a-t-elle déclaré sur les lieux.

Quatrième producteur d'or

«Les personnes ensevelies effectuaient des opérations de maintenance dans les puits», a-t-elle ajouté. La Tanzanie est le quatrième producteur d'or du continent et les accidents miniers n'y sont pas exceptionnels, les mineurs étant souvent dépourvus d'équipements de sécurité adéquats.

En janvier 2024, 22 mineurs artisanaux avaient péri lors d'un glissement de terrain d'une autre mine d'or dans le nord du pays, alors frappé par des pluies torrentielles. En janvier 2017, 15 mineurs avaient été secourus après être restés bloqués sous terre pendant deux jours, après l'effondrement de leur mine artisanale.

