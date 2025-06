Au moins 28 personnes sont mortes samedi soir dans l'un des pires accidents de la route survenu ces dernières années en Tanzanie, ont annoncé dimanche les autorités.

Les freins d'un camion ont lâché, celui-ci entrant alors en collision avec deux véhicules, dont un minibus, qu'il a précipités dans une rivière du sud-ouest du pays, près de la frontière avec la Zambie, a indiqué dans un communiqué Benjamin Kuzaga, commandant de police local.

Parmi les 28 victimes figurent 10 femmes et quatre enfants, a-t-il ajouté, imputant l'accident à «la négligence» du chauffeur routier, «qui n'a pas contrôlé son véhicule sur la colline pentue d'Iwanbi».

La présidente Samia Suluhu Hassan, dans un message sur X, a présenté ses condoléances aux familles des victimes.

La Tanzanie est régulièrement endeuillée par de meurtriers accidents de la route.

En février 2024, au moins 25 personnes avaient été tuées, dont un Américain, un Sud-Africain et un Kényan, et 21 blessées dans le nord du pays dans une collision entre un camion et trois véhicules.

En octobre 2022, au moins 23 personnes avaient été tuées et 37 autres blessées dans une collision entre un car et un camion.

Dans un rapport sur la sécurité routière publiée en 2018, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) relevait que les statistiques officielles tanzaniennes de 2016 recensaient 3.256 tués sur les routes, mais estimait de son côté que le chiffre réel se situait entre 13'000 et 19'000.