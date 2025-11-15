  1. Clients Privés
Savoie Une tartiflette géante de plus de 2 tonnes pour aider les victimes de la dermatose

ATS

16.11.2025 - 00:15

Avec une tartiflette géante, bénévoles et syndicalistes des Jeunes agriculteurs (JA) de Savoie ont assuré samedi avoir battu un «record mondial» à Albertville. Les produits de la vente iront en grande partie aux élevages bovins ravagés par la dermatose.

La tartiflette a été cuisinée dans six poêles de 2 m de diamètre (cliché symbolique/Keystone archives).
La tartiflette a été cuisinée dans six poêles de 2 m de diamètre (cliché symbolique/Keystone archives).
ATS

Keystone-SDA

16.11.2025, 00:15

16.11.2025, 07:07

Dans six poêles de 2 m de diamètre, ils ont cuisiné le fameux plat savoyard mijoté avec 1,5 tonne de pommes de terre, 300 kg de reblochon, 300 de lardons et 300 d'oignons, selon les organisateurs. L'événement a attiré plus de 3000 personnes.

Le «record mondial» de la plus grosse tartiflette a été battu, a affirmé à l'AFP, à l'issue de la soirée dans une halle olympique d'Albertville comble, François Nardino, co-fondateur de l'association Les Saltimbanques culinaires, organisatrice de l'événement.

L'autre co-fondateur, Mathieu Croset a promis que 60% des bénéfices des ventes seront reversés aux propriétaires des élevages de Savoie et de Haute-Savoie dont les vaches ont été abattues par les services vétérinaires après leur contamination par la dermatose nodulaire contagieuse.

Sur 2700 animaux euthanasiés en France depuis près de cinq mois, plus de 1700 l'ont été dans une zone se partageant entre la Haute-Savoie, la Savoie et l'Ain, premier foyer de l'épizootie qui frappe désormais dans les Pyrénées.

