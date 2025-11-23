  1. Clients Privés
«Je n'arrivais pas à le croire» La petite-fille de Kennedy, Tatiana Schlossberg, annonce souffrir d'un cancer incurable

Noemi Hüsser

23.11.2025

Tatiana Schlossberg, la fille de Caroline Kennedy, a révélé être atteinte d’un cancer mortel. Dans un témoignage intime, elle partage non seulement ses peurs de mère, mais exprime aussi des critiques envers sa propre famille.

Tatiana Schlossberg en 2023 - à l'époque, la petite-fille de John F. Kennedy ne savait pas encore qu'elle était atteinte d'une leucémie.
Tatiana Schlossberg en 2023 - à l'époque, la petite-fille de John F. Kennedy ne savait pas encore qu'elle était atteinte d'une leucémie.
Keystone

Noemi Hüsser

23.11.2025, 11:08

23.11.2025, 21:18

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Tatiana Schlossberg, petite-fille de John F. Kennedy, a révélé dans un essai être atteinte d’un cancer incurable, diagnostiqué peu après la naissance de sa fille en mai 2024.
  • Malgré des traitements intensifs, la maladie est restée résistante et son espérance de vie serait désormais limitée à environ un an.
  • Dans son texte, elle critique également la politique de santé de son cousin Robert F. Kennedy Jr. qui, en tant que ministre de la Santé, a été responsable de coupes importantes dans la recherche médicale.
Montre plus

Tatiana Schlossberg, la fille de Caroline Kennedy et Edwin Schlossberg, a rendu public le fait qu'elle est atteinte d'un cancer incurable. C'est ce qu'écrit la petite-fille de l'ancien président américain John F. Kennedy dans un essai personnel publié dans le «New Yorker».

La leucémie myéloïde aiguë — tel est le diagnostic précis — est apparue en mai 2024, quelques heures seulement après la naissance de sa fille. Son médecin avait détecté des anomalies dans sa formule sanguine. Schlossberg avait alors 34 ans. «Je n’arrivais pas à croire que les médecins parlaient de moi. Je ne me sentais pas malade. J’étais même l’une des personnes les plus en forme que je connaissais», écrit-elle dans son essai.

«Pureté exceptionnelle». Un diamant bleu vendu plus de 25 millions de dollars à Genève

«Pureté exceptionnelle»Un diamant bleu vendu plus de 25 millions de dollars à Genève

Elle a subi plusieurs chimiothérapies, des greffes de moelle osseuse ainsi que différents essais cliniques. Mais la maladie revenait sans cesse. Lors du dernier essai, son médecin lui a expliqué qu’il pouvait probablement la maintenir en vie encore un an.

Schlossberg écrit: «Ma première pensée a été que mes enfants ne se souviendraient pas de moi. Mon fils garderait peut-être quelques souvenirs, mais ils se mêleraient sans doute à des images ou à des récits. Je n’ai jamais vraiment pu m’occuper de ma fille. Je ne sais pas si elle se rappellera que j’étais sa mère lorsque je ne serai plus là.»

Son cousin a réduit les dépenses pour la recherche médicale

Schlossberg raconte également comment, durant son traitement, son cousin Robert F. Kennedy Jr. a été nommé secrétaire à la Santé par le président américain Donald Trump. Elle critique le fait que, malgré son absence d’expérience en médecine ou dans le domaine de la santé, il ait procédé à d’importantes coupes dans la recherche médicale et les programmes de santé — des mesures qui ont aussi eu des répercussions sur ses propres chances de survie.

Les démocrates applaudissent. Cette proche alliée de Trump le poignarde dans le dos!

Les démocrates applaudissentCette proche alliée de Trump le poignarde dans le dos!

«Toute ma vie, j’ai essayé d’être une bonne élève, une bonne sœur, une bonne fille, et de ne jamais contrarier ma mère. Aujourd’hui, j’ai ajouté une nouvelle tragédie à sa vie, à celle de notre famille. Et je ne peux rien faire pour l’empêcher», écrit Schlossberg. Elle souhaite désormais passer le plus de temps possible avec ses enfants: «Parfois, je me dis que je me souviendrai de tout pour toujours. Même après ma mort.»

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

