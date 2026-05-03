Le TCS Vaud organise le 10 mai une deuxième édition de son salon consacré au camping. Une journée durant à son centre de Cossonay, il présentera «toutes les déclinaisons de la maison sur roues», entre camping-cars, caravanes et autres vans aménagés (neufs ou d'occasion).

Les amateurs de camping-cars et caravanes ont rendez-vous à Cossonay le 10 mai (image symbolique). ATS

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Une quinzaine d'exposants présenteront véhicules, équipements et solutions pour prendre la route, indique le TCS Vaud dans un communiqué. L'exposition, gratuite, se tiendra de 10h00 à 17h00.

Outre les véhicules, les personnes intéressées trouveront des idées en matière de panneaux solaires, batteries, matelas, chaises ou encore toilettes sèches. «De quoi équiper son futur cocon roulant... ou simplement nourrir ses envies d'évasion», affirme le TCS Vaud. Un stand de vélo tout-terrain complétera l'offre.

Les visiteurs pourront aussi profiter d'offres spéciales sur les contrôles techniques dédiés aux camping-cars. Les cours de conduite pour remorques et camping-cars seront également mis en avant.