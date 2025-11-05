Question subsidiaire de la traditionnelle prise de température des entreprises par UBS à l'approche des négociations salariales, le télétravail semble être bien parti pour rester ancré dans les nouvelles habitudes en Suisse.

La grande majorité des employeurs entend conserver les règles actuelles en matière de télétravail. (archive) ATS

Keystone-SDA ATS

«La plupart des entreprises ne s'attendent pas pour les prochaines années à des changements dans leurs politiques en matière de télétravail,» observe James Mazeau, économiste chez UBS.

Les entreprises sondées devisaient cet automne la proportion de leurs effectifs travaillant à distance à 26%. Seules 4% des sociétés ont biffé cette possibilité au cours des deux dernières années et 2% prévoient de le faire au cours des deux prochaines.

La propension à une extension du télétravail s'inscrit toutefois dans les propensions comparables.