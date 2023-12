Le föhn du nord a apporté des températures quasi printanières samedi au Tessin. Le mercure est monté jusqu'à 22 degrés à Biasca et 22,2 degrés à Locarno, un record pour un mois de décembre dans cette ville, a indiqué le service SRF Meteo.

Le thermomètre est monté au dessus des 20°C au Tessin samedi (archives). sda

Plus au sud, Stabio, près de Chiasso, a également enregistré un record pour le dernier mois de l'année avec 20,6 degrés. Les températures étaient nettement plus basses dans les régions où le vent ne soufflait pas. A Lugano, il faisait ainsi 13 degrés, ce qui est tout de même doux pour la saison.

Le föhn du nord soufflait également avec force au sud des Alpes. Des pointes ont été enregistrées à 117 km/h à Robiei, dans le Val Bavona, et à 112 km/ à Poschiavo (GR).

Le vent était également puissant ailleurs en Suisse. Comme vendredi, les rafales les plus violentes ont été enregistrées au Gornergrat (VS) et au Jungfraujoch (BE), avec 142 km/h, et au Crap Masegn (GR), avec 137 km/h. Sur le Plateau, c'est dans l'est du pays que le vent était le plus fort, avec environ 90 km/h.

Vendredi, les rafales engendrées par la dépression Pia avaient atteint plus de 180 km/h au Gornergrat et au Jungfraujoch et 168 km/h au Crap Masegn.

Le vent devait s'affaiblir en cours de journée samedi. Il devrait toutefois continuer à souffler ces prochains jours, en particulier en montagne. Un nouvel épisode tempétueux est attendu à partir de mercredi, avec du föhn.

ed, ats