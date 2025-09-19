  1. Clients Privés
La montagne surchauffe Septembre bat des records de chaleur en altitude

ATS

19.9.2025 - 18:01

Vendredi, des températures record pour le mois de septembre ont été mesurées en altitude en Suisse. Elles ont subi l'influence d'une haute pression et d'air chaud provenant de régions subtropicales, dirigé vers l'espace alpin.

Selon MétéoSuisse, il n'a pas seulement fait exceptionnellement chaud pendant la journée, mais aussi pendant la nuit (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.09.2025, 18:01

Ces deux facteurs étaient quasiment à leur apogée vendredi, a écrit MétéoSuisse sur son blog. C'est la raison pour laquelle des températures exceptionnellement élevées, voire record pour le mois de septembre, ont été enregistrées, en particulier à moyenne altitude.

Un nouveau record pour un mois de septembre a été atteint sur le Pilate avec 23,9 degrés. Sur le Säntis, un minimum de 11,4 degrés a été mesuré depuis minuit – la température minimale n'avait encore jamais été aussi élevée en septembre. La température maximale a atteint un record de 19,8 degrés pour le mois. Des records pour un mois de septembre ont également été battus à Zermatt (VS) avec 28,8 degrés et à Davos (GR) avec 26,1 degrés.

«Ce n'est pas une option». Blatten pose la première pierre du futur village

Selon les données de MétéoSuisse, il a certes fait chaud pendant la journée à basse altitude sur le Plateau, avec 25 à 28 degrés pour la saison, mais cela n'a clairement pas suffi pour atteindre des valeurs proches des records, qui dépassent nettement les 30 degrés pour la plupart des régions du Plateau.

Une chute des températures est prévue pour la semaine prochaine. Sur le Plateau au nord des Alpes, il devrait encore faire entre 10 et 14 degrés, alors que la normale serait de 19 à 22 degrés à la mi-septembre.

