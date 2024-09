Le trafic ferroviaire a été interrompu dans la nuit de samedi à dimanche pour une partie de l'Autriche à cause de la tempête Boris. A Vienne, le métro a été partiellement fermé.

Tempête Boris en Autriche En raison des fortes précipitations, toute la Basse-Autriche a été déclarée zone sinistrée dimanche matin 15 septembre 2024. Sur la photo : la situation à Zwettl le samedi 14 septembre 2024. Photo: KEYSTONE La situation sur le Hausenbach dans le district de St. Pölten, le dimanche 15 septembre 2024 Photo: KEYSTONE Une cave à vin effondrée, le dimanche 15 septembre 2024 à Ederding. Photo: KEYSTONE La situation à Waidhofen an der Thaya, le dimanche 15 septembre 2024. Photo: KEYSTONE Sécurisation des bateaux, le dimanche 15 septembre 2024 sur l'Erlauf à Pöchlarn. Photo: KEYSTONE Intervention des pompiers volontaires de Baden-Stadt en cas d'intempéries, samedi 14 septembre 2024. En Basse-Autriche, plusieurs communes ont été déclarées zones sinistrées samedi. Photo: KEYSTONE

ATS

«En raison des inondations, la circulation des trains est interrompue sur la ligne ouest entre Amstetten et St. Valentin (Basse-Autriche) depuis dimanche 01h15», a indiqué dimanche la compagnie nationale de chemins de fer ÖBB dans un communiqué.

Un service de bus de substitution est en place depuis dimanche matin 06h00 sur ce tronçon, le plus fréquenté du pays, qui relie Vienne à l'Allemagne.

La gare de Melk, où se situe une abbaye classée au patrimoine de l'Unesco dans la région touristique de la Wachau, n'est pas desservie en raison des inondations. ÖBB n'attend pas d'amélioration avant lundi soir.

Pluies «extrêmement fortes»

A Vienne, le service a été également partiellement interrompu jusqu'à nouvel ordre sur deux lignes du métro proches de la rivière Wien, qui menace de sortir de son lit, selon l'agence APA.

La région du pays la plus touchée par la tempête, la Basse-Autriche (nord-est), a été classée en zone de catastrophe naturelle. Avec 1,72 million d'habitants, c'est la plus peuplée du pays après Vienne.

«Les hydrologues prévoient des pluies extrêmement fortes dans les prochaines heures, jusqu'à 60 millimètres», a prévenu son vice-gouverneur Stephan Pernkopf. «Cela entraîne déjà et entraînera des inondations massives, a-t-il déclaré à l'agence APA.

Près de 5000 interventions ont eu lieu durant la nuit en Basse-Autriche, où des habitants sont actuellement pris au piège dans leur maison.

La tempête Boris affecte l'ensemble de l'Europe centrale et orientale, provoquant dégâts et inondations en République tchèque, Slovaquie, Pologne et Roumanie. Elle a causé la mort de quatre personnes dans ce pays.

ATS