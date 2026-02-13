Quelque 450.000 foyers sont toujours privés d'électricité vendredi matin après le passage de la tempête Nils qui a balayé le Sud-Ouest la veille, a annoncé le gestionnaire de réseau Enedis.

Un homme marche dans une rue inondée de Saint-Germain-de-Confolens alors que de graves inondations frappent l'ouest de la France sous l'effet de la tempête Nils, jeudi 12 février 2026. (AP Photo/Yohan Bonnet) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Enedis a réalimenté 50% des 900'000 clients qui étaient privés d'électricité», a-t-il écrit dans un point de situation à 06h00.

Les régions les plus touchées sont la Nouvelle-Aquitaine (292'000 foyers) et l'Occitanie (153'000 foyers), a précisé Enedis.

Face à un événement «d'une ampleur historique qui dépasse les prévisions les plus fiables», Enedis a dit avoir mobilisé 3000 personnes, parmi lesquels 2100 techniciens.

La tempête Nils, «d'une force peu fréquente» selon Météo-France, a balayé la France depuis sa façade ouest à partir de la nuit de mercredi à jeudi. Elle poursuit à présent «son déplacement vers l'est de l'Europe et n'intéresse plus le pays», indiquent les prévisionnistes vendredi matin. Plus aucun département ne se trouve en vigilance vent vendredi matin.

Néanmoins, dans l'Ouest, touché ces dernières semaines par des précipitations abondantes, deux départements (Gironde et Lot-et-Garonne) se trouvent en vigilance rouge pour crues – un niveau d'alerte qui sera maintenu samedi.

«La situation sur la Garonne en aval d'Agen est à suivre particulièrement: des débordements dommageables sont en cours», écrit Vigicrues dans son bulletin de 06h00. «Les niveaux vont encore augmenter, avec des débordements très importants ce vendredi, notamment sur les tronçons Garonne marmandaise et Garonne girondine.»

Quatre départements des Alpes se trouvent par ailleurs en vigilance orange avalanches.

La tempête Nils a provoqué jeudi la mort d'un routier de 55 ans, mortellement atteint par une branche qui a traversé son pare-brise, tandis qu'un agent territorial de 59 ans a été grièvement blessé lors d'une intervention à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne) en raison de «la chute d'un arbre», selon la préfecture