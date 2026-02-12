Quelque 850'000 foyers étaient privés d'électricité jeudi matin avec le passage de la tempête Nils qui balaye le sud de la France avec des vigilances rouges aux crues sur la Garonne, aux vents violents dans l'Aude et aux avalanches en Savoie, a annoncé le gestionnaire de réseau Enedis. Un chauffeur de camion a en outre perdu la vie dans les Landes.

Nils balaie la France avec des vigilances rouges aux crues sur la Garonne, aux vents violents dans l'Aude et aux avalanches en Savoie. KEYSTONE

Les régions les plus touchées sont la Nouvelle-Aquitaine (485'000 foyers) et l'Occitanie (318'000), a précisé Enedis dans son point de situation de 06h00.

L'opérateur a déclenché sa Force d'intervention rapide électricité (Fire), mobilisant 360 personnels, pour rejoindre «les régions les plus impactées».

Dès mercredi soir, 1000 techniciens Enedis et 400 salariés des entreprises prestataires avaient été «pré-mobilisés» pour intervenir «dès que les conditions le permettront».

La tempête a fait au moins un mort à ce stade, un chauffeur de poids lourd tué dans un accident après une chute de branche d'arbre, près de Dax dans les Landes, où des rafales ont dépassé 160 km/h dans la nuit, a indiqué la préfecture.