Tempête sur les bains thermaux d'Ovronnaz !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Etape douloureuse» Tempête sur les bains thermaux d'Ovronnaz !

ATS

3.9.2025 - 14:13

Les bains thermaux d'Ovronnaz (VS) ont été déclarés en faillite. Le Tribunal de Martigny et St-Maurice a prononcé le 27 août dernier dans un jugement la dissolution d'office de la société Thermalp Les Bains d'Ovronnaz SA. Près d'une centaine d'employés sont directement touchés, selon le syndicat SCIV.

Les bains thermaux d'Ovronnaz (VS) ont été déclarés en faillite.
Les bains thermaux d'Ovronnaz (VS) ont été déclarés en faillite.
imago images/GFC Collection

Keystone-SDA

03.09.2025, 14:13

«Cette annonce marque une étape douloureuse pour Ovronnaz, pour le bas-Valais et pour le canton. Thermalp Les Bains d'Ovronnaz SA représente depuis longtemps un fleuron touristique et un symbole du dynamisme régional, attirant chaque année de nombreux hôtes et contribuant de manière essentielle à la vitalité économique et sociale de la région», a indiqué mercredi le syndicat SCIV dans un communiqué.

«Le SCIV, en collaboration avec les autorités compétentes, met tout en oeuvre pour garantir la protection des droits des employés touchés et pour les accompagner dans leurs démarches. Chaque collaboratrice et collaborateur pourra bénéficier d'un suivi personnalisé afin que personne ne soit laissé pour compte dans cette période difficile», assure le syndicat.

Il souhaite également souligner «l'importance» du maintien d'une activité sur le site."Nous espérons vivement que des solutions puissent émerger rapidement, permettant de préserver l'attractivité touristique d'Ovronnaz et de sauvegarder, à terme, les emplois liés à cette infrastructure.

L'affaire des bons de caisse

Selon le Nouvelliste, qui a donné l'information en primeur et qui cite une source interne aux bains, le centre thermal et le restaurant continuent à être exploités pour l'instant, dans l'attente d'une décision de fermeture ou de mise sous tutelle de la part des autorités.

En juin dernier, le journal valaisan avait publié une enquête révélant les difficultés financières de l'établissement. Selon lui, de nombreux créanciers, dont des particuliers détenteurs de bons de caisse, l'Etat du Valais, la Confédération et la caisse sociale Hotela, réclamaient leur dû auprès de la société.

Plus d'une vingtaine de particuliers attendaient le remboursement de montants investis sous forme de bons de caisse émis en 2014 et qui devaient être remboursés le 30 novembre 2024. Ils avaient engagé des procédures de poursuite contre l'entreprise ces derniers mois, expliquait Le Nouvelliste. Ces bons de caisse représentent une dette totale de trois millions de francs, selon le média.

Idée rando. Le tour du Grand Chavalard, une multitude de paysages à couper le souffle!

Idée randoLe tour du Grand Chavalard, une multitude de paysages à couper le souffle!

Les plus lus

Harcelée par un corbeau, une enseignante se suicide le jour de la rentrée
Trump fait son retour avec une surprenante conférence de presse : les 5 points clés
Tempête sur les bains thermaux d'Ovronnaz !
Le Conseil fédéral rejette l’idée d’un référendum sur les F-35
Voici les montants empochés par les joueurs suisses à l’US Open
Une facture des clients d’un restaurant italien enflamme les réseaux sociaux