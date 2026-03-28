Le choc entre le LHC et Genève-Servette déchaîne les passions dans l'Arc lémanique. ATS

Des débordements ont eu lieu vendredi soir à la Vaudoise Arena de Lausanne lors du 4e match des quarts de finale des play-off de National League de hockey sur glace entre Lausanne et Genève-Servette. La police a dû faire usage de spray au poivre pour rétablir l'ordre.

Keystone-SDA ATS

L’arrivée des cars de supporters genevois s’est déroulée sans incident, indique samedi la police vaudoise. Mais durant la rencontre, des provocations entre supporters des deux camps se sont déroulées à plusieurs reprises. Et des invectives ont fusé après le match.

Des supporters genevois ont réussi à s’introduire dans les gradins, et des échanges de coups se sont produits, poursuit le communiqué. La police est intervenue.

Pour ce choc déchaînant les passions et qui s'est tenu à guichets fermés (9600 personnes), un important dispositif policier avait été déployé, réunissant les polices lausannoise et vaudoise et les forces de l'ordre intercommunales.

Genève-Servette s'est imposé 4-2 pour revenir à deux victoires partout dans la série.