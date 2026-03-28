IncidentsTension et spray au poivre lors du match de hockey à Lausanne
ATS
28.3.2026 - 12:35
Des débordements ont eu lieu vendredi soir à la Vaudoise Arena de Lausanne lors du 4e match des quarts de finale des play-off de National League de hockey sur glace entre Lausanne et Genève-Servette. La police a dû faire usage de spray au poivre pour rétablir l'ordre.
Keystone-SDA
28.03.2026, 12:35
ATS
L’arrivée des cars de supporters genevois s’est déroulée sans incident, indique samedi la police vaudoise. Mais durant la rencontre, des provocations entre supporters des deux camps se sont déroulées à plusieurs reprises. Et des invectives ont fusé après le match.
Des supporters genevois ont réussi à s’introduire dans les gradins, et des échanges de coups se sont produits, poursuit le communiqué. La police est intervenue.
Pour ce choc déchaînant les passions et qui s'est tenu à guichets fermés (9600 personnes), un important dispositif policier avait été déployé, réunissant les polices lausannoise et vaudoise et les forces de l'ordre intercommunales.
Genève-Servette s'est imposé 4-2 pour revenir à deux victoires partout dans la série.