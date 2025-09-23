Le maire de Colmar, Eric Straumann (LR), condamné par le tribunal correctionnel de Mulhouse en 2024 pour «tentative de détournement de fonds publics», a été relaxé mardi par la cour d'appel de Colmar.

Eric Straumann, ex-président du Conseil départemental du Haut-Rhin, (tout à gauche lors de l'inauguration d'une ligne de tram) est actuellement maire de Colmar (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

L'affaire avait commencé avec la décision, prise juste avant les élections municipales de juin 2020 par le prédécesseur d'Eric Straumann, Gilbert Meyer, d'augmenter rétroactivement les indemnités de son chef de cabinet Joël Munsch.

Cette décision avait été entérinée par deux arrêtés municipaux, peu de temps avant que Gilbert Meyer ne soit remplacé par Eric Straumann à la mairie. Gilbert Meyer est décédé quelques semaines plus tard. Alerté par ses services, le nouveau maire Eric Straumann avait annulé en septembre 2020 la décision de son prédécesseur, ce qui n'a pas empêché les poursuites à son encontre.

En mars 2024, le tribunal correctionnel de Mulhouse (Haut-Rhin) a condamné Eric Straumann à 5000 euros d'amende, dont 2000 euros avec sursis, et six mois d'inéligibilité avec sursis pour «tentative de détournement de fonds publics».

Lors de l'audience devant la cour d'appel de Colmar, le 12 septembre, le représentant du Ministère public, Christophe Rode, a estimé qu'il n'y avait eu «aucune tentative de dissimulation ou de manoeuvre» de la part d'Eric Straumann et qu'il n'y avait pas «d'infraction caractérisée».

«De bonne foi»

Eric Straumann a plaidé la bonne foi, expliquant avoir sollicité différents conseils juridiques avant d'annuler la décision de son prédécesseur parce qu'il ne voulait pas qu'on l'accuse de faire une chasse aux sorcières. Dans son arrêt rendu mardi, la cour d'appel de Colmar considère que le délit reproché à Eric Straumann n'est «pas constitué».

Joël Munsch, qui avait été condamné en 2024 pour complicité de tentative de détournement de fonds publics, a également été relaxé en appel.