La directrice de la fondation Terre des hommes (TdH), Barbara Hintermann, partira à la retraite fin août. Le nom de la personne qui la remplacera à la tête de l'ONG lausannoise n'est pas encore connu.

Ancienne cadre également à l'UNICEF et au CICR, Barbara Hintermann va partir à la retraite «après plus de trois décennies passées dans la coopération internationale». (archives 2020) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Barbara Hintermann a rejoint la plus grande organisation suisse de défense des droits de l'enfant début 2020, devenant la première femme à diriger l'entreprise. Arrivée alors que l'ONG rencontrait de graves problèmes financiers, elle a dû composer avec d'autres difficultés durant son mandat, à commencer par la dissolution de l'agence américaine pour le développement (USAID).

En mai dernier, TdH avait révélé que son budget total avait baissé d'environ 10% en raison de la suppression de l'aide américaine et de la diminution des contributions d'autres Etats. Ces pertes ont entraîné l'arrêt de nombreux projets internationaux, coûtant leur emploi à environ 440 collaborateurs internationaux et 10 employés suisses. Malgré tout, la fondation lausannoise a pu afficher un bilan financier positif en 2025 avec un excédent opérationnel de 1,8 million de francs.

Décentralisation

Dans un communiqué publié lundi, TdH indique que Barbara Hintermann est parvenue à «stabiliser la situation financière de la fondation grâce à sa vision stratégique.» L'ONG souligne notamment que sa directrice est parvenue à «ancrer la décentralisation» de l'organisation, à savoir en renforçant les équipes sur le terrain tandis que le siège à Lausanne est devenu «un centre d'expertise et de gestion stratégique.»

Ancienne cadre également à l'UNICEF et au CICR, Barbara Hintermann va partir à la retraite «après plus de trois décennies passées dans la coopération internationale», poursuit le communiqué. Elle continuera toutefois à mettre son expérience au service de divers projets.

«Le conseil de fondation, sous la direction de son président Jürg Schäffler, ainsi que l'ensemble de la direction de Terre des hommes remercient Barbara Hintermann pour son engagement et son dévouement sans faille», écrit encore l'ONG lausannoise. Et d'ajouter que des informations concernant sa succession seront communiquées «en temps voulu.»