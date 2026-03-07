  1. Clients Privés
FR

Voiture percutée Terrible accident de la route dans le canton de Lucerne

ATS

7.3.2026 - 15:12

Un homme de 33 ans est décédé samedi lors d'un terrible accident de la route à Escholzmatt-Marbach, une commune du canton de Lucerne. Quatre autres personnes ont été grièvement blessées.

Un homme de 33 ans est décédé samedi lors d'un terrible accident de la route à Escholzmatt-Marbach (image d’illustration).
Un homme de 33 ans est décédé samedi lors d'un terrible accident de la route à Escholzmatt-Marbach (image d’illustration).
ats

Keystone-SDA

07.03.2026, 15:12

Selon la police lucernoise, un automobiliste, lors d'une manoeuvre de dépassement, a percuté frontalement avec son véhicule une voiture qui arrivait en sens inverse. Le conducteur à l'origine du dépassement a été gravement blessé.

La victime se trouvait dans la voiture qui circulait sur sa voie. Trois autres personnes ont été transportées dans différents hôpitaux de la région.

