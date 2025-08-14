  1. Clients Privés
Tessin Un motard décède à la suite d’un accident de circulation

ATS

14.8.2025 - 14:28

Un motard de 76 ans a perdu la vie dans un accident de la circulation jeudi à Madonna del Piano dans la commune de Tresa au Tessin. L'homme a succombé à ses blessures après avoir été percuté par une voiture, indique la police cantonale tessinoise.

Des unités de la police ainsi que des secouristes de la Croix-Verte de Lugano et de la Rega ont été dépêchées sur place (photo d'illustration).
Des unités de la police ainsi que des secouristes de la Croix-Verte de Lugano et de la Rega ont été dépêchées sur place (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.08.2025, 14:28

L'accident s'est produit peu après 9h00. Une automobiliste italienne, domiciliée dans la région de Varese, qui circulait en direction de Ponte Tresa, est entrée en collision avec un motocycliste suisse de 76 ans, domicilié dans la région, qui arrivait en sens inverse. Le choc a eu lieu alors que l'automobiliste tournait pour rejoindre une station-service, peut-on lire dans un communiqué.

Des unités de la police ainsi que des secouristes de la Croix-Verte de Lugano et de la Rega ont été dépêchées sur place. Après avoir prodigué les premiers soins, les secours ont transporté l’homme en hélicoptère à l’hôpital, où il est décédé. Une intervention de l’équipe de soutien psychologique a été demandée.

