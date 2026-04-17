Un jeune Bernois de 17 ans tombe d'un rocher et se tue dans la rivière Verzasca

Un adolescent de 17 ans est décédé au Tessin après avoir fait une chute d'environ 20 mètres.

La rivière Verzasca, près de Corippo, au Tessin. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Selon un communiqué publié vendredi par la police cantonale tessinoise, le jeune Suisse a fait une chute depuis la paroi rocheuse située à l'extérieur d'une maison à Corippo et a atterri dans la rivière Verzasca.

Le corps du mineur originaire du canton de Berne a été retrouvé tôt vendredi matin, a précisé la police.