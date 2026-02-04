  1. Clients Privés
Test concluant Près de 99% des sirènes de Suisse fonctionnent

ATS

4.2.2026 - 18:14

Le test annuel des sirènes d'alarme a été effectué mercredi en Suisse. Il s'est révélé concluant, puisque près de 99% d'entre elles fonctionnent parfaitement.

Les 5000 sirènes de Suisse ont retenti mercredi, indique l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) dans son bilan.
Les 5000 sirènes de Suisse ont retenti mercredi, indique l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) dans son bilan.
sda

Keystone-SDA

04.02.2026, 18:14

Les 5000 sirènes de Suisse ont retenti mercredi, indique l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) dans son bilan. Ce chiffre est similaire à celui de l'an dernier. Les cantons et les communes doivent réparer ou remplacer immédiatement les équipements d'alarme défectueux.

Plusieurs cantons ont aussi testé leurs sirènes mobiles. Ces dernières complètent le réseau dans les régions à faible densité de population et sont appelées à remplacer les sirènes fixes en cas de panne.

Parallèlement, chaque canton a publié un message d’information sur le site internet et sur l’application Alertswiss. Comme il s’agissait d’un test, le message diffusé était de niveau «information», ce qui ne déclenche pas de signal d’alarme sur les smartphones. Pour les 26 messages cantonaux et le message national, le système a envoyé 15 millions de notifications push.

L'application est désormais installée sur environ 2,3 millions d'appareils mobiles, soit 300'000 de plus qu'il y a une année.

