Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation d'un Valaisan pour diffamation contre Oskar Freysinger. L'homme avait fait passer l'ancien politicien UDC pour un raciste sur les réseaux sociaux pendant les élections au Conseil d'Etat valaisan de 2017.

Pour le tribunal fédéral, la déclaration contient l'intention claire d'humilier la personne visée, Oskar Freysinger, la critique politique étant reléguée au second plan. (archives) KEYSTONE

La déclaration publiée était la suivante: «Je ne suis pas raciste, parce que le racisme est un crime. Et le crime, c'est pour les Noirs». Elle a été publiée sur une page Facebook qui militait contre la réélection d'Oskar Freysinger alors conseiller d'Etat, rappelle l'arrêt du Tribunal fédéral publié vendredi.

Le plaignant a argumenté qu'il était évident que cette déclaration ne pouvait pas provenir de M. Freysinger, rien qu'en raison du site où figurait la publication. Selon lui, il s'agissait d'une blague. De plus, le post a été fait dans le cadre de la campagne électorale, et les politiciens doivent supporter beaucoup plus de choses que le citoyen ordinaire.

Limite dépassée

Le Tribunal fédéral ne partage pas ce point de vue. Il constate que le plaignant ne peut pas se prévaloir de la liberté d'expression. La déclaration contient l'intention claire d'humilier la personne visée, la critique politique étant reléguée au second plan. Ce genre de propos va au-delà de la limite tolérable dans un débat politique.

Le recourant reste donc condamné à une peine pécuniaire avec sursis de 20 jours-amende à 110 francs. (Arrêt 6B_1120/2023 du 20.6.2024)

