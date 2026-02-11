  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Thurgovie Il «disjoncte» et tue son associé en pleine rue: le verdict est tombé

ATS

11.2.2026 - 18:02

Un homme âgé de 51 ans écope de 16 ans de prison pour le meurtre de son associé d'affaires, en avril 2023 à Kreuzlingen (TG). L'accusé a abattu sa victime en pleine rue.

L'avocat de la famille de la victime avait demandé une condamnation pour assassinat. Selon lui, cet homicide était une exécution planifiée, sans scrupule. Pour la procureure et les juges toutefois, ce crime n'a pas franchi le seuil de l'assassinat. (image prétexte)
L'avocat de la famille de la victime avait demandé une condamnation pour assassinat. Selon lui, cet homicide était une exécution planifiée, sans scrupule. Pour la procureure et les juges toutefois, ce crime n'a pas franchi le seuil de l'assassinat. (image prétexte)
sda

Keystone-SDA

11.02.2026, 18:02

Dans son jugement rendu jeudi au lendemain des audiences, le Tribunal de district de Kreuzlingen (TG) s'est montré plus sévère que la procureure qui avait exigé, mardi, une peine de 15 ans de prison. La défense avait demandé que la sanction n'excède pas dix ans de prison.

Le prévenu avait admis les faits reprochés, a déclaré ses regrets et présenté ses excuses à la famille de la victime. Il avait expliqué avoir «disjoncté» à la suite d'un long conflit concernant un investissement que son associé refusait de lui rembourser. Selon l'acte d'accusation, l'accusé a abattu ce dernier en tirant à trois reprises avec son revolver, la troisième en visant sa tête.

Pas un assassinat

«L'élément déclencheur qui a fait perdre au prévenu le contrôle de lui-même reste peu clair», a souligné le président du tribunal en prononçant le jugement. En revanche, il n'y a aucun doute sur le déroulement des faits tel que décrit par le Ministère public, a-t-il déclaré.

Des images de vidéosurveillance avaient enregistré la dispute du duo. Plusieurs témoignages ont aussi chargé l'accusé.

L'avocat de la famille de la victime avait demandé une condamnation pour assassinat. Selon lui, cet homicide était une exécution planifiée, sans scrupule. Pour la procureure et les juges toutefois, ce crime n'a pas franchi le seuil de l'assassinat.

Les plus lus

Grâce aux «12 coups de midi», il prend sa retraite avant 35 ans!
La mère de deux victimes de Crans-Montana s'est entretenue avec les Moretti
Alexis Monney abattu : «J’ai de la peine à me réjouir pour Franjo»
«Aujourd'hui je suis inconsolable, c'est le moment le plus dur de ma carrière»
Pam Bondi tente-t-elle d'«étouffer» l'affaire Epstein?
Valentin Crettaz, un entraîneur aux anges : «J’en tremble encore»