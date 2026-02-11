Un homme âgé de 51 ans écope de 16 ans de prison pour le meurtre de son associé d'affaires, en avril 2023 à Kreuzlingen (TG). L'accusé a abattu sa victime en pleine rue.

Keystone-SDA ATS

Dans son jugement rendu jeudi au lendemain des audiences, le Tribunal de district de Kreuzlingen (TG) s'est montré plus sévère que la procureure qui avait exigé, mardi, une peine de 15 ans de prison. La défense avait demandé que la sanction n'excède pas dix ans de prison.

Le prévenu avait admis les faits reprochés, a déclaré ses regrets et présenté ses excuses à la famille de la victime. Il avait expliqué avoir «disjoncté» à la suite d'un long conflit concernant un investissement que son associé refusait de lui rembourser. Selon l'acte d'accusation, l'accusé a abattu ce dernier en tirant à trois reprises avec son revolver, la troisième en visant sa tête.

Pas un assassinat

«L'élément déclencheur qui a fait perdre au prévenu le contrôle de lui-même reste peu clair», a souligné le président du tribunal en prononçant le jugement. En revanche, il n'y a aucun doute sur le déroulement des faits tel que décrit par le Ministère public, a-t-il déclaré.

Des images de vidéosurveillance avaient enregistré la dispute du duo. Plusieurs témoignages ont aussi chargé l'accusé.

L'avocat de la famille de la victime avait demandé une condamnation pour assassinat. Selon lui, cet homicide était une exécution planifiée, sans scrupule. Pour la procureure et les juges toutefois, ce crime n'a pas franchi le seuil de l'assassinat.