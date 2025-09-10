Des spécialistes de l'armée et la police thurgovienne sont intervenus mercredi soir à Egnach (TG). Cette opération préventive visait à sécuriser des échantillons biologiques que l'armée avait utilisés dans le cadre d'un exercice.

Cette opération préventive visait à sécuriser des échantillons biologiques que l'armée avait utilisés dans le cadre d'un exercice.

Ces échantillons contiennent des substances qui peuvent provoquer des diarrhées et des pneumonies en cas de contact étroit, a indiqué l'armée dans un communiqué. Pour l'heure, elle n'a pas connaissance de personnes malades, a précisé son porte-parole Mathias Volken à Keystone-ATS.

L'intervention était encore en cours vers 20h00 au parc équestre d'Egnach, a-t-il précisé. Les spécialistes du détachement d'engagement NBC (défense nucléaire, biologique et chimique) de l'armée devaient notamment vérifier si le réfrigérateur du parc équestre dans lequel se trouvent les échantillons était fermé à clé et si les échantillons sont restés scellés.

L'armée examine également un véhicule et les membres du bataillon de défense NBC 10 qui terminent cette semaine leur cours de répétition. Selon le communiqué, il est possible qu'un appareil de radiographie mobile ait été utilisé de manière inappropriée, ce qui pourrait entraîner une irradiation à proximité immédiate à l'intérieur du véhicule.

Les échantillons récupérés seront transportés au centre de compétence NBC-DEMUNEX de Spiez (BE) pour être analysés et éliminés.