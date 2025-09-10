  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Thurgovie L'armée recherche des échantillons potentiellement dangereux

ATS

10.9.2025 - 21:43

Des spécialistes de l'armée et la police thurgovienne sont intervenus mercredi soir à Egnach (TG). Cette opération préventive visait à sécuriser des échantillons biologiques que l'armée avait utilisés dans le cadre d'un exercice.

ette opération préventive visait à sécuriser des échantillons biologiques que l'armée avait utilisés dans le cadre d'un exercice. (image d'illustration)
ette opération préventive visait à sécuriser des échantillons biologiques que l'armée avait utilisés dans le cadre d'un exercice. (image d'illustration)
Keystone

Keystone-SDA

10.09.2025, 21:43

Ces échantillons contiennent des substances qui peuvent provoquer des diarrhées et des pneumonies en cas de contact étroit, a indiqué l'armée dans un communiqué. Pour l'heure, elle n'a pas connaissance de personnes malades, a précisé son porte-parole Mathias Volken à Keystone-ATS.

L'intervention était encore en cours vers 20h00 au parc équestre d'Egnach, a-t-il précisé. Les spécialistes du détachement d'engagement NBC (défense nucléaire, biologique et chimique) de l'armée devaient notamment vérifier si le réfrigérateur du parc équestre dans lequel se trouvent les échantillons était fermé à clé et si les échantillons sont restés scellés.

L'armée examine également un véhicule et les membres du bataillon de défense NBC 10 qui terminent cette semaine leur cours de répétition. Selon le communiqué, il est possible qu'un appareil de radiographie mobile ait été utilisé de manière inappropriée, ce qui pourrait entraîner une irradiation à proximité immédiate à l'intérieur du véhicule.

Les échantillons récupérés seront transportés au centre de compétence NBC-DEMUNEX de Spiez (BE) pour être analysés et éliminés.

Les plus lus

L'influenceur conservateur pro-Trump Charlie Kirk est mort
Cet homme est désormais plus riche qu'Elon Musk!
Enquête ouverte contre Julien Cohen, ancienne star d'«Affaire conclue»
Swiss décharge tous ses bagages et expulse quatre passagers!
L’ex-star du tennis Lleyton Hewitt dérape et se fait suspendre
Cet acte rapproche la Pologne d'«un conflit ouvert» avec la Russie, dit Tusk