L'arrêt des deux TGV Paris-Nice, immobilisés plusieurs heures lundi après-midi au nord de Lyon, avec un millier de voyageurs répartis le long des voies, est bien dû à la canicule, a indiqué vendredi le PDG de la SNCF Jean Castex vendredi.

Un millier de voyageurs environ dans les deux TGV Paris-Nice sont arrivés avec sept heures de retard lundi soir (image d’illustration). AFP

Keystone-SDA ATS

Le ministre des Transports Philippe Tabarot avait demandé mardi à la SNCF «d'établir les circonstances de ces événements et de prendre les dispositions nécessaires, dans le contexte des fortes chaleurs prévues, afin de prévenir les incidents, d'assurer une communication claire et de garantir une prise en charge appropriée des passagers».

«Nous sommes marqués par un épisode caniculaire particulièrement précoce cette année et je suis en mesure de dire que nous savons désormais que les grosses perturbations intervenues sur le réseau sud-est lundi dernier, le lundi de Pentecôte, sont bien le produit de la canicule qui a détendu des fils caténaires» a déclaré M. Castex, en marge d'une conférence de presse à Paris vendredi.

L'interruption de l'alimentation des trains en électricité – apportée par les caténaires – a «entraîné des perturbations assez importantes» pour les voyageurs, a-t-il ajouté.

«Les caténaires peuvent se distendre, la signalisation est aussi un élément de fragilité» a-t-il dit. «Quand vous avez 40 degrés de température extérieure, vous avez 60 degrés sur le rail, le risque c'est aussi la dilatation des rails», a-t-il précisé.

Un millier de voyageurs environ dans les deux TGV Paris-Nice sont arrivés avec sept heures de retard lundi soir à destination suite à l'arrêt des rames au nord de Lyon après une rupture d'alimentation en électricité, avait indiqué SNCF Voyageurs.

Depuis, la SNCF a d'ailleurs annulé en anticipation quelques dizaines de voyages prévus cette fin de semaine avec des vieilles rames Corail sur les liaisons Intercités Paris-Clermont, Paris-Limoges-Toulouse, et Bordeaux-Marseille, car leurs systèmes de climatisation n'est pas adapté pour les très hautes températures, et risque de céder durant le voyage.

Treize trains Intercités ont été supprimés jeudi sur les trois axes et seize vendredi. En temps normal, la SNCF a indiqué faire rouler quelque 325 trains Intercités par heures. Le retour à la normale sur ces trois axes doit avoir lieu samedi.

Pour l'avenir, la SNCF dispose d'un «vaste plan d'anticipation des changements climatiques», «qui ne concerne pas que la canicule, mais aussi les glissements de terrain et les inondations», a dit M. Castex.

«Le réseau SNCF extérieur est très révélateur de l'accélération du réchauffement climatique», a-t-il estimé.