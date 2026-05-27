«La pièce avait commencé depuis quinze minutes...» – Incident au théâtre avec Bruel

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Intervention de la sécurité «La pièce avait commencé depuis quinze minutes...» – Incident au théâtre avec Bruel  

ATS

28.5.2026 - 00:20

Une représentation de la pièce «Deuxième partie», dans laquelle joue le chanteur français Patrick Bruel, accusé de viols, a été momentanément perturbée mercredi soir à Paris par des militantes d'un collectif féministe. Elles avaient pris place dans le théâtre.

La pièce de théâtre a été perturbée par des militantes quand Patrick Bruel est apparu sur scène après une quinzaine de minutes (archives).
La pièce de théâtre a été perturbée par des militantes quand Patrick Bruel est apparu sur scène après une quinzaine de minutes (archives).
ATS

Keystone-SDA

28.05.2026, 00:20

28.05.2026, 06:25

Portant un masque à l'effigie de l'acteur et chanteur, trois militantes ont crié «Bruel! Violeur!», entraînant l'allumage des lumières dans la salle et l'intervention de la sécurité qui les a évacuées, selon des images mises en ligne par le journaliste Clément Lanot et Le Média TV.

Patrick Bruel est actuellement visé par quatre plaintes pour viol en France et une enquête judiciaire pour agression sexuelle en Belgique. Il conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Concerts annulés ou reportés

«La pièce avait commencé depuis quinze minutes quand Patrick Bruel est apparu sur scène et, là, ça a été interrompu. Les acteurs sont retournés dans les coulisses», a raconté à l'AFP Lisa Desprez, 30 ans, à l'issue de la représentation. «Ça a repris au bout de dix minutes», a-t-elle précisé.

Patrick Bruel, qui doit démarrer une tournée le 16 juin au Cirque d'Hiver à Paris, puis passer notamment dans de nombreuses villes françaises, en Suisse et en Belgique, a été invité par plusieurs maires, dont ceux de Paris et Marseille, à renoncer à se produire dans leurs villes.

Trois concerts du chanteur, prévus en décembre au Québec, ont été annulés. En Suisse, les organisateurs Bellarena indoor festival à Fribourg ont annoncé mardi le report de son concert.

Les plus lus

«La pièce avait commencé depuis quinze minutes...» – Incident au théâtre avec Bruel
Blatten: où sont passés les 30 millions versés à la commune ?
Agression sexuelle : face à Trump, cette femme est au coeur du tumulte
Une compagnie annule toutes les liaisons de la Suisse vers ce haut-lieu de vacances
Les Etats-Unis frappent l'Iran qui vise une base américaine
«J’étais terrifiée» - Jill Biden évoque la prestation désastreuse de son mari