«La pièce avait commencé depuis quinze minutes...» – Incident au théâtre avec Bruel

Une représentation de la pièce «Deuxième partie», dans laquelle joue le chanteur français Patrick Bruel, accusé de viols, a été momentanément perturbée mercredi soir à Paris par des militantes d'un collectif féministe. Elles avaient pris place dans le théâtre.

La pièce de théâtre a été perturbée par des militantes quand Patrick Bruel est apparu sur scène après une quinzaine de minutes (archives). ATS

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Portant un masque à l'effigie de l'acteur et chanteur, trois militantes ont crié «Bruel! Violeur!», entraînant l'allumage des lumières dans la salle et l'intervention de la sécurité qui les a évacuées, selon des images mises en ligne par le journaliste Clément Lanot et Le Média TV.

Patrick Bruel est actuellement visé par quatre plaintes pour viol en France et une enquête judiciaire pour agression sexuelle en Belgique. Il conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Concerts annulés ou reportés

«La pièce avait commencé depuis quinze minutes quand Patrick Bruel est apparu sur scène et, là, ça a été interrompu. Les acteurs sont retournés dans les coulisses», a raconté à l'AFP Lisa Desprez, 30 ans, à l'issue de la représentation. «Ça a repris au bout de dix minutes», a-t-elle précisé.

Patrick Bruel, qui doit démarrer une tournée le 16 juin au Cirque d'Hiver à Paris, puis passer notamment dans de nombreuses villes françaises, en Suisse et en Belgique, a été invité par plusieurs maires, dont ceux de Paris et Marseille, à renoncer à se produire dans leurs villes.

Trois concerts du chanteur, prévus en décembre au Québec, ont été annulés. En Suisse, les organisateurs Bellarena indoor festival à Fribourg ont annoncé mardi le report de son concert.