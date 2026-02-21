  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Thaïlande 72 tigres tués par un virus dans un parc animalier

ATS

21.2.2026 - 05:32

Pas moins de 72 tigres sont morts ces dernières semaines dans un parc animalier du nord de la Thaïlande en raison d'une infection virale et bactérienne, ont indiqué les autorités. Des analyses ont décelé la présence du virus très contagieux de la maladie de Carré.

Les touristes peuvent y toucher et prendre des photographies de près avec des tigres dans le parc animalier, où sont morts félins (archives).
Les touristes peuvent y toucher et prendre des photographies de près avec des tigres dans le parc animalier, où sont morts félins (archives).
ATS

Keystone-SDA

21.02.2026, 05:32

21.02.2026, 07:14

Des bactéries affectant le système respiratoire ont également été relevées, a fait savoir vendredi dans un communiqué le département de l'élevage de la province de Chiang Mai.

«Lorsque les tigres tombent malades, il est plus difficile de le détecter que chez des animaux comme les chats ou les chiens. Au moment où nous avons réalisé qu'ils étaient malades, il était déjà trop tard», a déclaré à un média local le directeur du département thaïlandais de l'élevage, Somchuan Ratanamungklanon.

Tiger Kingdom

Les félins appartenaient au parc animalier privé Tiger Kingdom, qui n'était pas joignable samedi matin. Les touristes peuvent y «câliner, toucher et prendre des photographies de près avec des tigres», selon son site en ligne.

«Il est tellement mignon». Au Japon, un bébé singe abandonné fait craquer les internautes

«Il est tellement mignon»Au Japon, un bébé singe abandonné fait craquer les internautes

«Ces tigres sont morts comme ils ont vécu: dans la misère, la captivité et la peur», a commenté l'organisation de défense des animaux PETA Asie.

«Si les touristes s'en détournaient, ces lieux deviendraient rapidement non rentables et des tragédies comme celle-ci seraient bien moins susceptibles de se produire», a-t-elle ajouté.

Les plus lus

Trump annonce avoir signé le décret fixant les droits de douane à 10%
Choc violent et patin dans l’œil : vive inquiétude pour une coureuse
«Fais-moi confiance» : la relation trouble entre Epstein et le président du WEF
Franjo von Allmen reçu en héros dans sa ville natale
Trump contre-attaque après la décision de la Cour suprême
Du bronze mille fois mérité : les Helvètes poursuivent la moisson !