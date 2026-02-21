Pas moins de 72 tigres sont morts ces dernières semaines dans un parc animalier du nord de la Thaïlande en raison d'une infection virale et bactérienne, ont indiqué les autorités. Des analyses ont décelé la présence du virus très contagieux de la maladie de Carré.

Les touristes peuvent y toucher et prendre des photographies de près avec des tigres dans le parc animalier, où sont morts félins (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Des bactéries affectant le système respiratoire ont également été relevées, a fait savoir vendredi dans un communiqué le département de l'élevage de la province de Chiang Mai.

«Lorsque les tigres tombent malades, il est plus difficile de le détecter que chez des animaux comme les chats ou les chiens. Au moment où nous avons réalisé qu'ils étaient malades, il était déjà trop tard», a déclaré à un média local le directeur du département thaïlandais de l'élevage, Somchuan Ratanamungklanon.

Tiger Kingdom

Les félins appartenaient au parc animalier privé Tiger Kingdom, qui n'était pas joignable samedi matin. Les touristes peuvent y «câliner, toucher et prendre des photographies de près avec des tigres», selon son site en ligne.

«Ces tigres sont morts comme ils ont vécu: dans la misère, la captivité et la peur», a commenté l'organisation de défense des animaux PETA Asie.

«Si les touristes s'en détournaient, ces lieux deviendraient rapidement non rentables et des tragédies comme celle-ci seraient bien moins susceptibles de se produire», a-t-elle ajouté.