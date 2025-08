La tempête tropicale Wipha, qui frappe la Thaïlande depuis dix jours, a déjà fait six morts et affecté plus de 230'000 personnes à travers le pays, ont déclaré samedi les autorités en charge de la gestion des catastrophes.

Depuis le 21 juillet, plus de 230'000 Thaïlandais doivent composer leur quotidien avec les effets de la tempête tropicale Wipha. ATS

Keystone-SDA ATS

Depuis le 21 juillet, les fortes pluies qui accompagnent cette tempête ont entraîné des inondations dans 12 provinces, principalement au nord et au centre du royaume, selon le Département thaïlandais de prévention et de mitigation des catastrophes.

«Nous surveillons de près les conséquences de Wipha et nous nous coordonnons avec les provinces affectées afin de venir en aide à ceux qui en ont besoin», a-t-elle déclaré dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

Sur les réseaux sociaux, des images montrent des eaux de crue boueuses, des sacs de sable empilés devant les maisons et des habitants se déplaçant dans des embarcations en plastique à travers les rues submergées.

Selon les services météorologiques du royaume, les précipitations devraient se calmer dans les prochains jours.

La saison de la mousson (mai-octobre) apporte son lot de fortes pluies chaque année, mais les scientifiques ont alerté sur le risque d'intensification des intempéries liés au dérèglement climatique

En 2011, plus de 800 personnes avaient trouvé la mort dans les pires inondations de mousson depuis des décennies dans le pays.