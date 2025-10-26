  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Thaïlande Une année de deuil après le décès de la reine mère

ATS

26.10.2025 - 05:54

La Thaïlande se revêt d'habits sombres et de portraits dorés pour entamer dimanche une année de deuil officiel après le décès de la reine Sirikit, mère de l'actuel roi. Le corps de la défunte reposera pendant un an en chapelle ardente.

L'année de deuil en hommage à la reine mère Sirikit commence dimanche en Thaïlande.
L'année de deuil en hommage à la reine mère Sirikit commence dimanche en Thaïlande.
ATS

Keystone-SDA

26.10.2025, 05:54

26.10.2025, 08:09

Des admirateurs de la famille royale, en deuil, se sont rassemblés pour attendre et saluer le cortège transportant le corps de l'ex-épouse du roi Bhumibol Adulyadej, de l'hôpital où elle est décédée vendredi à l'âge de 93 ans, vers le Palais royal de Bangkok.

La famille royale est vénérée en Thaïlande, où le roi est considéré comme le père de la nation et un symbole de l'idéal bouddhiste.

La ferveur que génère cette figure semi-divine a peu d'équivalent dans le monde moderne.

A travers le pays, des portraits ornés d'or ont été accrochés dans les espaces publics et dans les maisons.

Une vaste couverture médiatique accompagne le début de cette année de deuil, faisant l'éloge de l'ancienne reine Sirikit, surnommée dans sa jeunesse la «Jackie Kennedy d'Asie».

A travers Bangkok, la capitale, des écrans publicitaires numériques affichent des hommages en noir tandis que les habitants sont invités à porter des vêtements aux couleurs sombres et à limiter les rassemblements publics festifs.

Le corps de l'ancienne reine sera transféré dimanche après-midi de l'hôpital Chulalongkorn jusqu'au Palais royal, où il sera exposé en chapelle ardente pendant un an, jusqu'à la cérémonie de crémation.

Tout au long de ses 66 ans de mariage avec le roi Bhumibol Adulyadej, qui a régné pendant 70 ans, elle a été considérée comme une mère attentionnée pour la nation.

«Plusieurs maladies»

Samedi, le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul a retardé son départ pour la Malaisie, où se tient le sommet économique de l'Asean et où doit se tenir la signature d'un accord de cessez-le-feu entre Thaïlande et Cambodge, en présence du président américain Donald Trump.

Il s'est toutefois envolé pour Kuala Lumpur afin de signer dimanche cet accord trouvé après des affrontements transfrontaliers en juillet qui ont fait plus de 40 morts et des centaines de milliers de déplacés.

«J'adresse mes condoléances au grand peuple de Thaïlande», a déclaré Donald Trump sur Truth Social, depuis son avion présidentiel.

«Afin de satisfaire tout le monde pour cet événement majeur, nous signerons l'accord de paix dès notre arrivée» en Malaisie, a-t-il indiqué.

L'actuel roi Maha Vajiralongkorn, monté sur le trône de Thaïlande en 2016, reste dans l'ombre de son père qui a régné pendant 70 ans et demeure une figure vénérée et perçue comme le pilier le plus stable de la nation.

Le couple glamour et puissant qu'il formait avec Sirikit avait consolidé la place de la monarchie au coeur de la société thaïlandaise.

Affaiblie depuis une attaque cérébrale, l'ancienne reine n'apparaissait plus en public depuis des années.

Selon un communiqué du palais, Sirikit avait «souffert de plusieurs maladies» depuis son hospitalisation en 2019, dont une infection sanguine survenue ce mois-ci.

Dans les années 1960, avec son époux, ils ont donné à la monarchie thaïlandaise une image de modernité: toujours habillée au goût du jour, Sirikit fréquentait notamment les concerts de jazz, dont Bhumibol était friand, et posait dans les magazines féminins.

Le couple, qui s'était rencontré dans le canton de Vaud, fréquentait les présidents américains et a rencontré Elvis Presley en 1960.

Mais dans le même temps, la reine parcourait la Thaïlande pour rendre visite aux villageois des zones rurales.

Surnommée la «Mère de la Nation», la date de son anniversaire a été choisi comme le jour de la fête des mères du pays.

Les plus lus

Une élève exclue après avoir blessé un camarade au cutter
«Je ne comprends pas un mot» : Trump déconcerté par une journaliste française
La tempête Melissa est désormais un ouragan
Kamala Harris pourrait se présenter à nouveau à la présidence
Trump annonce une hausse de 10% des droits de douane sur le Canada