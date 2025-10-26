La Thaïlande se revêt d'habits sombres et de portraits dorés pour entamer dimanche une année de deuil officiel après le décès de la reine Sirikit, mère de l'actuel roi. Le corps de la défunte reposera pendant un an en chapelle ardente.

L'année de deuil en hommage à la reine mère Sirikit commence dimanche en Thaïlande. ATS

Keystone-SDA ATS

Des admirateurs de la famille royale, en deuil, se sont rassemblés pour attendre et saluer le cortège transportant le corps de l'ex-épouse du roi Bhumibol Adulyadej, de l'hôpital où elle est décédée vendredi à l'âge de 93 ans, vers le Palais royal de Bangkok.

La famille royale est vénérée en Thaïlande, où le roi est considéré comme le père de la nation et un symbole de l'idéal bouddhiste.

La ferveur que génère cette figure semi-divine a peu d'équivalent dans le monde moderne.

A travers le pays, des portraits ornés d'or ont été accrochés dans les espaces publics et dans les maisons.

Une vaste couverture médiatique accompagne le début de cette année de deuil, faisant l'éloge de l'ancienne reine Sirikit, surnommée dans sa jeunesse la «Jackie Kennedy d'Asie».

A travers Bangkok, la capitale, des écrans publicitaires numériques affichent des hommages en noir tandis que les habitants sont invités à porter des vêtements aux couleurs sombres et à limiter les rassemblements publics festifs.

Le corps de l'ancienne reine sera transféré dimanche après-midi de l'hôpital Chulalongkorn jusqu'au Palais royal, où il sera exposé en chapelle ardente pendant un an, jusqu'à la cérémonie de crémation.

Tout au long de ses 66 ans de mariage avec le roi Bhumibol Adulyadej, qui a régné pendant 70 ans, elle a été considérée comme une mère attentionnée pour la nation.

«Plusieurs maladies»

Samedi, le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul a retardé son départ pour la Malaisie, où se tient le sommet économique de l'Asean et où doit se tenir la signature d'un accord de cessez-le-feu entre Thaïlande et Cambodge, en présence du président américain Donald Trump.

Il s'est toutefois envolé pour Kuala Lumpur afin de signer dimanche cet accord trouvé après des affrontements transfrontaliers en juillet qui ont fait plus de 40 morts et des centaines de milliers de déplacés.

«J'adresse mes condoléances au grand peuple de Thaïlande», a déclaré Donald Trump sur Truth Social, depuis son avion présidentiel.

«Afin de satisfaire tout le monde pour cet événement majeur, nous signerons l'accord de paix dès notre arrivée» en Malaisie, a-t-il indiqué.

L'actuel roi Maha Vajiralongkorn, monté sur le trône de Thaïlande en 2016, reste dans l'ombre de son père qui a régné pendant 70 ans et demeure une figure vénérée et perçue comme le pilier le plus stable de la nation.

Le couple glamour et puissant qu'il formait avec Sirikit avait consolidé la place de la monarchie au coeur de la société thaïlandaise.

Affaiblie depuis une attaque cérébrale, l'ancienne reine n'apparaissait plus en public depuis des années.

Selon un communiqué du palais, Sirikit avait «souffert de plusieurs maladies» depuis son hospitalisation en 2019, dont une infection sanguine survenue ce mois-ci.

Dans les années 1960, avec son époux, ils ont donné à la monarchie thaïlandaise une image de modernité: toujours habillée au goût du jour, Sirikit fréquentait notamment les concerts de jazz, dont Bhumibol était friand, et posait dans les magazines féminins.

Le couple, qui s'était rencontré dans le canton de Vaud, fréquentait les présidents américains et a rencontré Elvis Presley en 1960.

Mais dans le même temps, la reine parcourait la Thaïlande pour rendre visite aux villageois des zones rurales.

Surnommée la «Mère de la Nation», la date de son anniversaire a été choisi comme le jour de la fête des mères du pays.