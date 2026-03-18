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«Poursuites judiciaires» Thaïlande : un homme pénètre dans l'enclos d'une hippopotame star

ATS

18.3.2026 - 08:26

Un homme s'est introduit dans l'enclos de Moo Deng, une petite femelle hippopotame pygmée en voie de disparition et star d'internet, a annoncé mercredi la police. Le zoo thaïlandais a dit porter plainte pour intrusion.

Le zoo a indiqué que Moo Deng était indemne mais "légèrement effrayé" par l'incident (archives).
Le zoo a indiqué que Moo Deng était indemne mais "légèrement effrayé" par l'incident (archives).
ATS

Keystone-SDA

18.03.2026, 08:26

18.03.2026, 08:50

Moo Deng, dont le nom signifie «cochon rebondissant», est devenue virale sur TikTok et Instagram depuis sa naissance en 2024 pour ses mignonnes pitreries. Le zoo de Khao Kheow, à deux heures de route de Bangkok, a annoncé dans un communiqué qu'un ressortissant thaïlandais s'était introduit illégalement mardi dans l'enclos de l'animal, «dans une zone réservée aux animaux».

Des images diffusées par les médias locaux montraient un homme en débardeur, short et sandales à l'intérieur de l'enclos, en train de filmer Moo Deng avec une tablette.

Il a fallu environ 10 minutes au personnel du zoo pour faire sortir l'homme de l'enclos, qui abrite également la mère de Moo Deng, selon les médias locaux.

Le zoo «engagera des poursuites judiciaires sans exception» et a ajouté que Moo Deng était indemne mais «légèrement effrayé» par l'incident, indique le communiqué.

Voir de plus près

La police a déclaré à l'AFP que l'homme, qui visitait le zoo avec son petit-neveu, avait voulu voir l'animal de plus près. «Nous avons ouvert une enquête pour intrusion», a déclaré l'enquêteur local Athiwat Siralertthakorn, ajoutant qu'aucune arrestation n'avait eu lieu pour l'heure.

En vertu de la loi thaïlandaise, cet acte est passible d'une peine pouvant allant jusqu'à un an de prison, d'une amende jusqu'à 20000 bahts (480 francs) ou les deux.

Moo Deng a inspiré des produits dérivés, des contenus humoristiques sur les réseaux sociaux, et a même été au centre d'une campagne de la marque de cosmétique Sephora mettant en avant ses petites joues couleur pêche.

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