Une voiture a fini sur des voies de chemin de fer dimanche soir à Sirnach (TG), après une perte de maîtrise. La ligne ferroviaire entre Wil (SG) et Münchwilen Pflegeheim Frauenfeld (TG) restera interrompue jusqu'à mardi soir. Des bus de remplacement ont été mis en place.

Un automobiliste de 41 ans s'est déporté sur la voie routière opposée pour une raison inconnue, avant de dévaler un talus et atterrir sur le toit sur les voies du chemin de fer Frauenfeld-Wil, a indiqué la police cantonale thurgovienne. (image d'illustration) KEYSTONE

ATS

Un automobiliste de 41 ans s'est déporté sur la voie routière opposée pour une raison inconnue, avant de dévaler un talus et atterrir sur le toit sur les voies du chemin de fer Frauenfeld-Wil, a indiqué la police cantonale thurgovienne à l'agence de presse Keystone-ATS, confirmant une information en ligne du Blick.

Le conducteur et ses trois passagers, des enfants âgés de 10, 15 et 16 ans, n'ont été que légèrement blessés, a précisé la police. Le véhicule a par contre été complètement détruit. Une ligne électrique et un mât de caténaire ont également été endommagés lors de l'accident.

sifr, ats