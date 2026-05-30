«Timmy», la baleine échouée plusieurs semaines en Allemagne avant d'être retrouvée morte au Danemark, est déplacée ce week-end près du lieu où elle s'est enlisée, pour être autopsiée, a indiqué samedi l'agence danoise de protection de l'environnement.

Basile Mermoud

«La baleine est en train d'être déplacée ce week-end» vers le rivage de l'île d'Anholt, a dit à l'AFP l'agence danoise de protection de l'environnement. D'après le journal allemand Bild, le déplacement avait lieu samedi matin.

Il avait été prévu dans un premier temps que le mammifère soit déplacé vers Grenaa dans la partie est du Danemark métropolitain mais les conditions météorologiques ainsi que l'état de décomposition de l'animal ne l'ont pas permis, avait précisé dans la semaine l'agence.

«La nécropsie, les examens scientifiques et la gestion ultérieure de la baleine devraient avoir lieu vers la fin de la semaine prochaine», avait-elle écrit jeudi dans un communiqué.

Le périple du mammifère, dont la mort a été confirmée le 16 mai, avait tenu l'Allemagne en haleine pendant plusieurs semaines, les médias se pressant sur la côte Baltique pour suivre les diverses interventions.