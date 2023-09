Le tir d'un loup a été autorisé dans la région de Nanz (VS). L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a répondu favorablement à la demande de régulation du canton du Valais, a annoncé celui-ci vendredi.

L’analyse par l’OFEV du monitoring cantonal a permis de confirmer la présence d’une meute composée actuellement de deux louveteaux. KEYSTONE

Le Service valaisan de la chasse, de la pêche et de la faune et l’OFEV ont constaté que toutes les conditions pour ordonner une régulation sont remplies: le seuil du nombre d’animaux de rente tués est dépassé et la présence d’une meute confirmée. L’autorisation de tir est valable jusqu’au 31 mars 2024.

Dans la région de Nanz, 56 animaux de rente ont été tués au cours des quatre derniers mois, dont 22 en situation protégée ou non raisonnablement protégeable. L’analyse par l’OFEV du monitoring cantonal a permis de confirmer la présence d’une meute composée actuellement de deux louveteaux.

Le quota de tir est lié à la reproduction de la meute: le nombre d'individus pouvant être abattus ne doit pas dépasser les deux tiers des jeunes animaux nés dans l'année. Les géniteurs doivent être épargnés. Les gardes-faune pourront donc réduire l’effectif de la meute d’un jeune animal.

ch, ats