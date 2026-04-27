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Valais Tir d’un loup ordonné dans la région de Visperterminen

ATS

27.4.2026 - 17:15

Le chef du Département valaisan de l’économie et de la formation (DEF), Christophe Darbellay, a ordonné le tir d’un loup dans la région de Visperterminen. Le grand prédateur a tué sept animaux de rente sur des surfaces agricoles utiles (SAU) protégées.

Un loup pourra être tiré durant les 60 prochains jours dans la région de Visperterminen (photo d'illustration).
Un loup pourra être tiré durant les 60 prochains jours dans la région de Visperterminen (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

27.04.2026, 17:15

27.04.2026, 18:02

Les conditions sont donc réunies pour ordonner le tir selon l’ordonnance de la loi fédérale sur la chasse (OChP). «Cette dernière permet le tir individuel d’un loup à partir de six ovins ou caprins tués sur une période de quatre mois», rappelle l'Etat du Valais dans un communiqué diffusé lundi.

Christophe Darbellay a pris cette décision après avoir demandé une analyse de la situation au Service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF), chargé de la régulation des espèces protégées, et au Service de l’agriculture (SCA), compétent en matière de protection des troupeaux.

Autorisation valable 60 jours

Selon le SCPF, la présence d’un couple est attestée dans la région de Visperterminen. Toutefois, aucune reproduction n’a pu être prouvée en 2025, raison pour laquelle aucune régulation proactive n’a eu lieu dans le Nanztal en 2025-2026.

La décision de tir a été publiée lundi dans le Bulletin officiel du canton du Valais. L’autorisation est valable 60 jours, soit «aussi longtemps que des animaux de rente se trouvent dans le périmètre de tir et que le potentiel de dommages subsiste», conclut le Canton.

Entre juin et août 2025, trois loups avaient été tirés dans le cadre des régulations dite réactives. Quatorze autres bêtes avaient perdu la vie entre le 1er septembre 2025 et le 31 janvier 2026, dans le cadre de régulations proactives.

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