Une personne a été tuée et deux autres blessées après qu'un tireur ait ouvert le feu à Dallas, a annoncé la police locale. Selon le gouvernement américain, l'attaque visait un centre de rétention de la police fédérale de l'immigration (ICE). Le tireur s'est suicidé.

Le tireur s'est donné la mort à l'arrivée des agents de police, selon la chaîne locale Fox4 (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

«Il y a eu des tirs ce matin au centre de détention de l'ICE à Dallas» et «le tireur s'est suicidé par balle», a déclaré sur X la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem.

«Selon les premiers éléments de l'enquête, un suspect a ouvert le feu sur un bâtiment public depuis un autre bâtiment. Deux personnes blessées par balle ont été transportées à l'hôpital. Une victime est morte sur place. Le suspect est mort», a écrit la police de Dallas sur le même réseau social.

«Violence sans précédent»

Les trois personnes touchées sont des détenus, selon plusieurs médias, dont Fox News qui précise, citant des sources policières, qu'aucun agent de la police de l'immigration n'a été blessé.

«Si nous ne connaissons pas le mobile, nous savons que nos membres des forces de l'ordre au sein d'ICE font face à une violence sans précédent. Cela doit prendre fin», a souligné Kristi Noem.

L'auteur pourrait être un tireur isolé, a assuré peu après l'incident le directeur intérimaire de la police de l'immigration, Todd Lyons. «Des informations préliminaires indiquent qu'il s'agit d'un sniper», a-t-il déclaré sur CNN.

Il était installé sur un toit avec un fusil, ont indiqué des sources policières à la chaîne locale Fox4, précisant qu'il s'est donné la mort à l'arrivée des agents de police.

Pas la première attaque

Le 4 juillet, un policier avait été blessé au cou lors d'une attaque contre un autre centre de rétention pour migrants de la police de l'immigration à proximité de Dallas.

Selon les autorités fédérales, plusieurs assaillants étaient impliqués, dont un qui a tiré 20 à 30 balles sur des agents pénitentiaires non armés, et plusieurs fusils, gilets pare-balles et talkies-walkies avaient été retrouvés sur place.

Des tracts aux slogans tels que: «Combattre la terreur que fait régner ICE par la lutte des classes» ou: «Libérez tous les prisonniers politiques» ont également été retrouvés à proximité du site attaqué. Dix personnes ont été inculpées dans cette affaire.

Bataille politique

La police fédérale de l'immigration (ICE) est au centre de la politique d'expulsions massives mise en place par le gouvernement de Donald Trump. Elle mène de nombreuses opérations musclées d'interpellations de migrants à travers le pays.

Cette force de police se retrouve ainsi au centre d'une bataille politique. La droite pro-Trump salue ses actions contre l'immigration illégale, la gauche dénonce des coups de force contre les sans-papiers.