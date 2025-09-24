  1. Clients Privés
Tirs sur un centre pour migrants Le FBI pense connaître le mobile du sniper

ATS

24.9.2025 - 19:47

Un homme a ouvert le feu mercredi sur un centre de rétention de la police fédérale de l'immigration (ICE) à Dallas, au Texas. Il a tué une personne et en a blessé deux autres avant de se donner la mort. Les premières indications montrent un «mobile idéologique».

L'agent spécial du FBI Joseph Rothrock (à droite) participe à une conférence de presse après une fusillade dans le centre de détention de l'ICE (Immigration and Customs Enforcement) à Dallas, au Texas, aux États-Unis, le 24 septembre 2025.
L'agent spécial du FBI Joseph Rothrock (à droite) participe à une conférence de presse après une fusillade dans le centre de détention de l'ICE (Immigration and Customs Enforcement) à Dallas, au Texas, aux États-Unis, le 24 septembre 2025.
EPA

Keystone-SDA

24.09.2025, 19:47

24.09.2025, 19:49

Les trois personnes touchées sont des détenus, selon des informations de la presse américaine. Le responsable local du FBI, Joe Rothrock, a refusé de confirmer ces dires, mais a souligné qu'aucun membre des forces de l'ordre n'avait été blessé.

Si une enquête est en cours pour déterminer les intentions du tueur, «un premier passage en revue des preuves montre un mobile idéologique», a déclaré sur X le patron du FBI, Kash Patel. «Sur l'une des cartouches non tirées qui ont été retrouvées est inscrite la phrase 'ANTI-ICE'», a-t-il ajouté, photographie à l'appui.

Cette police fédérale de l'immigration, pièce maitresse de la politique d'expulsions massives de Donald Trump, est vivement critiquée à gauche pour ses interventions musclées.

Un «sniper»

D'après les premiers éléments de l'enquête, «un suspect a ouvert le feu sur un bâtiment public depuis un autre bâtiment. Deux personnes blessées par balle ont été transportées à l'hôpital. Une victime est morte sur place», a détaillé après l'attaque la police de Dallas. Le tireur s'est ensuite donné la mort avec une arme à feu, selon les autorités.

«Des informations préliminaires indiquent qu'il s'agit d'un sniper», a assuré le directeur intérimaire de la police de l'immigration, Todd Lyons, sur CNN. L'homme était installé sur un toit avec un fusil, ont indiqué des sources policières à la chaîne locale Fox4, précisant qu'il s'est donné la mort à l'arrivée des agents de police.

L'installation visée est un centre de rétention de courte durée, selon les médias américains. La police fédérale de l'immigration est au centre de la politique d'expulsions massives mise en place par le gouvernement de Donald Trump.

Elle fait l'objet, depuis des mois, à de vifs débats politiques, la droite pro-Trump saluant ses actions contre l'immigration illégale, la gauche dénonçant des coups de force contre les sans-papiers.

Des précédents

Le vice-président JD Vance a appelé mercredi à ce que «cessent les attaques obsessives à l'encontre des forces de l'ordre, et particulièrement ICE».

L'attaque à Dallas «est la troisième fusillade au Texas à l'encontre d'ICE ou de CBP», la police aux frontières, a dénoncé le sénateur républicain Ted Cruz lors d'une conférence de presse des autorités.

Le 4 juillet, un policier a été blessé au cou lors d'une attaque contre un autre centre de rétention pour migrants de la police de l'immigration à proximité de Dallas.

Selon les autorités fédérales, plusieurs assaillants étaient impliqués, dont un qui a tiré 20 à 30 balles sur des agents pénitentiaires non armés, et plusieurs fusils, gilets pare-balles et talkies-walkies ont été retrouvés sur place.

Des tracts aux slogans tels que «Combattre la terreur que fait régner ICE par la lutte des classes» ont également été retrouvés. Dix personnes ont été inculpées dans cette affaire.

Un homme avait été par ailleurs abattu début juillet après avoir ouvert le feu sur un bâtiment de la police aux frontières dans le sud du Texas.

