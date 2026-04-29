En tenue de soirée et armé jusqu'aux dents: le drôle de selfie du suspect

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tirs à Washington En tenue de soirée et armé jusqu'aux dents: le drôle de selfie du suspect

ATS

29.4.2026 - 21:13

En tenue de soirée mais armé jusqu'aux dents, le suspect qui a ouvert le feu lors du gala de la presse à Washington en présence de Donald Trump s'est photographié juste avant de passer à l'acte, selon une image transmise mercredi par la justice.

Cette photo, jointe à un document judiciaire déposé par le ministère de la Justice le 29 avril 2026, montre Cole Tomas Allen, à gauche, dans sa chambre d'hôtel, le samedi 25 avril 2026 à Washington, en train de se prendre en photo dans le miroir avec son téléphone portable. (Ministère de la Justice via AP). Les correspondants de Trump
Cette photo, jointe à un document judiciaire déposé par le ministère de la Justice le 29 avril 2026, montre Cole Tomas Allen, à gauche, dans sa chambre d'hôtel, le samedi 25 avril 2026 à Washington, en train de se prendre en photo dans le miroir avec son téléphone portable. (Ministère de la Justice via AP). Les correspondants de Trump
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.04.2026, 21:13

29.04.2026, 21:22

Sur la photo, prise dans un miroir, Cole Allen, 31 ans, semble esquisser un demi-sourire alors qu'il s'immortalise avec son arsenal samedi soir dans la chambre qu'il avait réservée à l'hôtel Hilton où se déroulait le dîner annuel de l'Association des correspondants à la Maison Blanche.

Vêtu d'une chemise noire et d'une cravate rouge, il porte sur lui des étuis contenant un pistolet, un sac à munitions et un poignard, selon la description qu'en fait le parquet.

Cette version améliorée d'une photo figurant dans un document judiciaire déposé par le ministère de la Justice le 29 avril 2026 montre Cole Tomas Allen, dans sa chambre d'hôtel, le samedi 25 avril 2026 à Washington, en train de se prendre en photo dans le miroir à l'aide de son téléphone portable. (Ministère de la Justice via AP). Les correspondants de Trump
Cette version améliorée d'une photo figurant dans un document judiciaire déposé par le ministère de la Justice le 29 avril 2026 montre Cole Tomas Allen, dans sa chambre d'hôtel, le samedi 25 avril 2026 à Washington, en train de se prendre en photo dans le miroir à l'aide de son téléphone portable. (Ministère de la Justice via AP). Les correspondants de Trump
KEYSTONE

Le Californien a clairement «prémédité» son geste, selon le parquet, qui a transmis la photo dans un document expliquant pourquoi le suspect doit être maintenu en détention.

La photo a été prise à 20h03 locales, soit une demi-heure avant son irruption au point de contrôle donnant accès à l'immense salle de bal où le président des Etats-Unis avait commencé à dîner avec des centaines d'invités composant le gratin de la politique et des médias américains.

Tirs à Washington. Ingénieur, joueur de volley, «une personne douce»: on en sait plus sur l'assaillant

Tirs à WashingtonIngénieur, joueur de volley, «une personne douce»: on en sait plus sur l'assaillant

Traversant en courant le point de contrôle, il a été stoppé par le Secret Service, chargé de la sécurité des hautes personnalités, avant d'avoir pu pénétrer dans la salle.

Cinq coups de feu contre un

«Le suspect a tenté de tuer le président des Etats-Unis Donald J. Trump», selon le parquet, qui estime que ses actes «étaient prémédités, violents et calculés pour donner la mort».

«Il s'agit d'une attaque d'une malveillance insondable qui a mis en danger la vie de centaines de personnes dont le seul tort était d'assister à un événement annuel en l'honneur des médias en présence du président des Etats-Unis», ajoute le parquet.

«Ce soir, il y aura des coups de feu». Les théories délirantes autour de la tentative d'assassinat de Trump

«Ce soir, il y aura des coups de feu»Les théories délirantes autour de la tentative d'assassinat de Trump

Le suspect «était prêt à commettre un massacre à l'intérieur d'une salle où se trouvaient les plus hauts responsables du gouvernement des Etats-Unis», selon le document, qui dénonce «un acte de violence anti-démocratique».

Le tireur présumé a tiré un seul coup de feu avant d'être pris pour cible à cinq reprises par un agent du Secret Service, selon le texte. Il n'a pas été touché mais s'est légèrement blessé au genou en tombant.

Donald Trump a précisé samedi soir qu'un agent avait essuyé un coup de feu mais avait été protégé par son gilet pare-balles.

Les plus lus

France: un enfant entre la vie et la mort après une attaque de chiens
«Voir mes parents à Martigny m’a donné une motivation en plus»
Fromages contaminés: rappel urgent chez Coop et Migros
En tenue de soirée et armé jusqu'aux dents: le drôle de selfie du suspect
«Le pire est déjà derrière elle»: le feuilleton de la baleine Timmy continue
Le patron cherchait une assistante «disponible pour de nouvelles expériences»