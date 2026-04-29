En tenue de soirée et armé jusqu'aux dents: le drôle de selfie du suspect

En tenue de soirée mais armé jusqu'aux dents, le suspect qui a ouvert le feu lors du gala de la presse à Washington en présence de Donald Trump s'est photographié juste avant de passer à l'acte, selon une image transmise mercredi par la justice.

Cette photo, jointe à un document judiciaire déposé par le ministère de la Justice le 29 avril 2026, montre Cole Tomas Allen, à gauche, dans sa chambre d'hôtel, le samedi 25 avril 2026 à Washington, en train de se prendre en photo dans le miroir avec son téléphone portable. (Ministère de la Justice via AP). Les correspondants de Trump KEYSTONE

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Sur la photo, prise dans un miroir, Cole Allen, 31 ans, semble esquisser un demi-sourire alors qu'il s'immortalise avec son arsenal samedi soir dans la chambre qu'il avait réservée à l'hôtel Hilton où se déroulait le dîner annuel de l'Association des correspondants à la Maison Blanche.

Vêtu d'une chemise noire et d'une cravate rouge, il porte sur lui des étuis contenant un pistolet, un sac à munitions et un poignard, selon la description qu'en fait le parquet.

Cette version améliorée d'une photo figurant dans un document judiciaire déposé par le ministère de la Justice le 29 avril 2026 montre Cole Tomas Allen, dans sa chambre d'hôtel, le samedi 25 avril 2026 à Washington, en train de se prendre en photo dans le miroir à l'aide de son téléphone portable. (Ministère de la Justice via AP). Les correspondants de Trump KEYSTONE

Le Californien a clairement «prémédité» son geste, selon le parquet, qui a transmis la photo dans un document expliquant pourquoi le suspect doit être maintenu en détention.

La photo a été prise à 20h03 locales, soit une demi-heure avant son irruption au point de contrôle donnant accès à l'immense salle de bal où le président des Etats-Unis avait commencé à dîner avec des centaines d'invités composant le gratin de la politique et des médias américains.

Traversant en courant le point de contrôle, il a été stoppé par le Secret Service, chargé de la sécurité des hautes personnalités, avant d'avoir pu pénétrer dans la salle.

Cinq coups de feu contre un

«Le suspect a tenté de tuer le président des Etats-Unis Donald J. Trump», selon le parquet, qui estime que ses actes «étaient prémédités, violents et calculés pour donner la mort».

«Il s'agit d'une attaque d'une malveillance insondable qui a mis en danger la vie de centaines de personnes dont le seul tort était d'assister à un événement annuel en l'honneur des médias en présence du président des Etats-Unis», ajoute le parquet.

Le suspect «était prêt à commettre un massacre à l'intérieur d'une salle où se trouvaient les plus hauts responsables du gouvernement des Etats-Unis», selon le document, qui dénonce «un acte de violence anti-démocratique».

Le tireur présumé a tiré un seul coup de feu avant d'être pris pour cible à cinq reprises par un agent du Secret Service, selon le texte. Il n'a pas été touché mais s'est légèrement blessé au genou en tombant.

Donald Trump a précisé samedi soir qu'un agent avait essuyé un coup de feu mais avait été protégé par son gilet pare-balles.