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20 blessés à Tokyo Un individu pulvérise une mystérieuse substance dans un commerce

ATS

25.5.2026 - 08:04

Une vingtaine de personnes ont été blessées dans un centre commercial de luxe du centre de Tokyo après qu'un homme y a pulvérisé une substance, ont indiqué lundi des responsables de la police et des pompiers.

Une personne est transportée sur une civière vers une ambulance par des secouristes au centre commercial Ginza 6 à Tokyo, le 25 mai 2026, après qu'un individu aurait pulvérisé une substance dans les environs. Une vingtaine de personnes ont été blessées lors d'un incident survenu dans le centre de Tokyo, où des ambulances se sont précipitées après avoir reçu un appel signalant « une odeur », a déclaré un porte-parole des pompiers le 25 mai. (Photo : ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Une personne est transportée sur une civière vers une ambulance par des secouristes au centre commercial Ginza 6 à Tokyo, le 25 mai 2026, après qu'un individu aurait pulvérisé une substance dans les environs. Une vingtaine de personnes ont été blessées lors d'un incident survenu dans le centre de Tokyo, où des ambulances se sont précipitées après avoir reçu un appel signalant « une odeur », a déclaré un porte-parole des pompiers le 25 mai. (Photo : ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
AFP

Keystone-SDA

25.05.2026, 08:04

Le porte-parole de la police de Tokyo, Yusuke Koike, a déclaré à l'AFP qu'un homme avait pulvérisé une substance près d'un distributeur automatique au rez-de-chaussée du bâtiment, tandis qu'un responsable local des pompiers a indiqué qu'une «vingtaine de personnes ont été blessées» après un signalement faisant état d'une «odeur» dans ce quartier très touristique.

A la mi-journée, les rues directement autour du bâtiment, situé dans le quartier commerçant de Ginza et abritant de nombreuses marques de luxe, ont été bloquées après l'incident et des camions de pompiers et des ambulances se sont alignés le long de la rue.

En revanche les passants, essentiellement des touristes, pouvaient continuer à déambuler sur les trottoirs de l'autre côté de la rue.

Un journaliste de l'AFP sur place a vu deux personnes sur des brancards être installées dans une ambulance, tandis que des pompiers et des responsables vêtus de combinaisons de protection chimique faisaient sortir des personnes du centre commercial pour les examiner dans des véhicules spécialisés.

La chaîne publique NHK a indiqué que les blessures semblaient légères. La police enquête sur la cause, a déclaré un officier des pompiers présents sur les lieux, sans donner plus de détails.

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