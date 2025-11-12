Le nouveau marché de Noël de la gare centrale de Zurich suscite des discussions avant même son lancement. Les artisans et commerçants qui acceptent l'argent liquide risquent une amende salée, rapporte le magazine de consommateurs «K-Tipp».

Les personnes souhaitant faire des achats au marché de Noël de la gare centrale de Zurich devront renoncer à l'argent liquide (image d’illustration). Source: Keystone

Dans une semaine à peine, du 20 novembre au 24 décembre, de nombreux exploitants de stands se disputeront les faveurs de la clientèle à la gare centrale de Zurich. «Polarzauber» est le nom du nouveau marché de Noël dans le hall de la gare.

Avant même son lancement, le Marché de Noël zurichois fait déjà la une des journaux puisque tous les stands devront accepter exclusivement les paiements par carte ainsi que les paiements mobiles comme Twint par exemple.

Les commerçants qui accepteraient tout de même de l'argent liquide devraient s'attendre à une amende de 500 francs, rapporte le magasine « «K-Tipp». «C'est habituel pour les manifestations de cette taille», indique l'organisateur.

Les CFF, en tant que propriétaires de la gare, ainsi que la ville de Zurich, qui loue des places publiques pour les marchés de Noël, seraient d'accord avec cette procédure. Il n'existe donc pas de directives concernant les moyens de paiement.

Légalement autorisé

D'autres marchés - par exemple à la Kleine Schanze à Berne, à l'Inseli-Park à Lucerne ou à l'Europaallee à Zurich - indiquent également à l'entrée qu'ils sont "cashless". Toutefois, l'argent liquide y est généralement accepté.

En principe, les billets de banque et les pièces de monnaie suisses doivent être acceptés dans notre pays. Il s'agit toutefois d'un droit dispositif. Concrètement, si l'on communique clairement à l'avance que l'argent liquide ne sera pas accepté, une interdiction est légale.

